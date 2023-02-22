Втрати серед "Проривів" сягнули понад 81 одиницю.

Збройні сили України накрили вогнем ще один російський танк Т-90М або "Прорив", яким російські зброярі пишаються як "аналоговнєтними" технологіями.

Відео чергового знищення "Прориву" у своєму Telegram показав військовий оглядач Олександр Коваленко. За його словами, росіяни втратили вже 52 Т-90А/С/М у війні з Україною.

Водночас, згідно з незадокументованими даними, втрати серед "Проривів" сягнули понад 81 одиницю. "Тобто, умовно, рахуємо 53/82", - написав Коваленко.

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Втрати РФ в Україні – останні новини

Продовжують зростати втрати окупантів на війні в Україні. На думку оглядача Олександра Коваленка, причини цьому дві – неякісний мобілізаційний ресурс і дефіцит техніки.

Наприклад, ресурси у живій силі на Вугледарському напрямку ворог намагається поповнити моряками, яких відправляють у розгромлені підрозділи як гранатометників.

За підрахунком розвідки Великої Британії, загальні втрати російських військ в Україні від початку повномасштабного вторгнення зараз становлять до 200 тисяч осіб, з яких до 60 тисяч – ліквідовані.

До 2000 окупантів Росія втрачає наразі на кожні 90 метрів захоплених територій на сході України, уточнюють у розвідці НАТО. Пригожин показав гору трупів "вагнерівців".

З’являються нові дані щодо втраченої техніки ворога. Як підрахував IISS, з 24 лютого Росія втратила близько 50% свого довоєнного парку сучасних танків Т-72Б3 і Т-72Б3М. Крім того, ворог суттєво виснажив свої запаси крилатих ракет, втрат зазнала і російська авіація.

Окремо ЗСУ демонстрували знищення рідкісного російського "Солнцепьоку". Нещодавно з’явилося перше підтвердження знищення унікальної станції РЕБ "Палантин".

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