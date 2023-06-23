Цими ракетами окупанти намагаються тиснути і на Україну, і на її партнерів.

Росія вважає, що тисне і на Україну, і на Захід, запускаючи по Києву ракети "Кинджал". Окупанти вважають, що ці ракети неможливо збити.

Про це заявив представник ГУР Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна". Втім, сьогодні українська ППО вміє чудово впоратися із "Кинджалами".

"Росіяни все-таки вважають, що це зброя, використання якої здійснює тиск не тільки на нас, а й на європейську спільноту. Воєнна розвідка неодноразово фіксувала в ході тренувальних польотів МіГ-31К (це носії "Кинжала") на території Білорусі відпрацювання питань пусків ракет не тільки по території України, а й по території Польщі, Німеччини. А це один із елементів шантажу та тиску на міжнародну спільноту, щоби вони обмежили, а то й навіть взагалі припинили підтримку нашої держави", - сказав Скібіцький.

При цьому представник ГУР заявив, що у Росії не так багато "Кинджалів". Хоч виробництво і є, проте у "Кинджалах" дуже багато іноземних компонентів.

"Десь порядка п'ятидесяти компонентів електронної бази, що знаходяться в цих ракетах, іноземного виробництва. І обмеження постачання їх на територію Російської федерації призведе до того, що буде обмежене виробництво цих ракет. Ми зараз дуже активно працюємо над цим, працюємо з нашими партнерами, щоб не дозволити Росії налагодити, а тим паче – збільшити виробництво високоточної зброї", - сказав він.

Росіяни вже встигли вичерпати запаси іноземних компонентів для виробництва цих ракет.

РФ атакує "Кинджалами" - що відомо

Останнім часом Росія значно посилила ракетний терор. Все частіше на Україну летять гіперзвукові ракети "Кинджал". На щастя, їх вдається збивати.

Зокрема, вночі 16 травня росіяни запустили по Україні шість ракет "Кинджал". Всі вони були збиті, повідомляли у Повітряних силах ЗСУ.

За даними військового експерта Олега Жданова, на початок вторгнення у росіян було 43 ракети "Кинджал", а у березні цього року їх було вже 50 - за рахунок виробництва нових ракет.

За даними командувача Повітряних сил Миколи Олещука, у травні та червні 2023 року в небі над Україною знищили 13 російських ракет Х-47 "Кинджал", більше двадцяти балістичних ракет та інший "російсько-Іранський мотлох".

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