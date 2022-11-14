За його словами, подальші дії будуть залежати від реальних оцінок сил та засобів ЗСУ.

Російські окупанти перекидають війська у Мелітополь з Каховки та Нової Каховки.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що звільнення Мелітополя може відрізати росіян від постачання з РФ.

"У Мелітополі спостерігається найбільша концентрація російських сил. Ворог побоюється, що ЗСУ розпочне активні дії щодо Мелітополя, щоб розсікти цю ділянку. Через Керченський міст постачання зброї для армії РФ майже неможливо, тому всі лінії забезпечення йдуть з материкової частини Росії. Перебивання артерії у зоні Мелітополя, визволення Мелітополя, перекриває можливості російського угруповання живитися боєприпасами та іншими засобами з Росії", - пояснив експерт.

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За словами Згурця, подальші дії будуть залежати від реальних оцінок сил та засобів української армії. Він також назвав три пріоритетних напрямки.

"Це може бути продовження бойових дій на ділянці Сватове - Кремінна, або блокування дій росіян навколо Бахмута та Авдіївки, або підготовка до контрнаступу, який буде вирішальним, аби забезпечити контроль над Мелітополем як центром та ключем для звільнення Півдня", - підсумував експерт.

Ситуація у Мелітополі: останні новини

Мелітополь з 26 лютого поточного року знаходиться під контролем окупантів. З міста виїхали понад половина мешканців.

13 листопада повідомлялося, що до окупованого Мелітополя Запорізької області прибуло чергове поповнення з числа мобілізованих росіян. Того ж дня вранці з головної площі міста зник російський триколор.

За даними Генштабу, російські окупанти нарощують свої війська поблизу Мелітополя. Туди прибувають військові колони зі сторони міста Токмак.

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