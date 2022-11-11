Доля колаборанта наразі невідома.

Вранці 11 листопада в Мелітополі підірвали під'їзд, у якому мешкає зрадник Андрій Бойка. Окупанти поставили його на чолі департаменту культури та спорту.

Як повідомив мер Іван Федоров, ранок для колаборанта Бойки розпочався "гучно та гаряче".

"За попередньою інформацією, вибух пролунав у під'їзді багатоповерхівки, де мешкав очільник спортивної сфери Андрій Бойка. Доля зрадника поки що невідома. Чекаємо на новини від сил спротиву", - зазначив мер.

Відео дня

Місцеве видання "Ріа-Мелітополь" спочатку повідомляло, що підірвали автівку колаборанта. Згодом з'явилася інформація, що вибух пролунав у під'їзді його будинку.

Ситуація в Мелітополі

Мелітополь з 26 лютого поточного року знаходиться під контролем окупантів. З міста виїхали понад половина мешканців.

Місто захоплене, але не підкорене супротивником. У Мелітополі та неподалік міста працюють українські партизани, там не раз лунали вибухи. Зокрема, 3 листопада стало відомо, що унаслідок вибухів було зруйновано частину заводу, де був основний штаб загарбників.

8 листопада Іван Федоров поділився, що у селі Вознесенка Мелітопольського району українські партизани підірвали місце базування супротивників.

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