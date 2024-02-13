Судна противника "забилися" у східній частині Чорного моря, зазначив капітан-лейтенант.

Росія може тільки двома способами зберегти кораблі свого Чорноморського флоту.

Перший спосіб збереження ЧФ РФ - виведення бортів з акваторії Азово-Чорноморського регіону, сказав прес-секретар Військово-морських сил Збройних сил України, капітан-лейтенант Дмитро Плетенчук в ефірі каналу "FreeДом". "А другий (спосіб, яким Росія може зберегти флот, - Ред.) - втопити їх (кораблі, - Ред.) самостійно...", - заявив Плетенчук.

Офіцер підкреслив, що ворожі судна "забилися" в східній частині Чорного моря і періодично змінюють місце стоянки - Новоросійськ, Туапсе, Сочі, а також іноді з'являються біля берегів поки ще окупованого Криму.

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Раніше Дмитро Плетенчук сказав, що російські кораблі зі складу ЧФ вирушили до Новоросійська через удари, які було завдано по Криму. Територія біля берегів півострова стала небезпечною для кораблів супротивника - туди вже не раз "прилітало".

Росія зазнала серйозних морських втрат під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Загальні втрати ворога на 13 лютого 2024 року такі - ліквідовано 24 кораблі/катери та одну субмарину. Видання Bild на початку лютого писало, що українській стороні вдалося потопити п'яту частину російського Чорноморського флоту.

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