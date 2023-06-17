За його словами, таких втрати у його підрозділі вже давно не було.

Російський окупант розповів сестрі про втрати, дезертирство та нестримне бажання розстрілювати боягузів РФ в лавах армії.

Як свідчить нове перехоплення Головного управління розвідки, атмосфера серед окупантів стає все більш напруженою. Окупант під час розмови із сестрою розповів про дефіцит гранат, патронів через стрілянину у стані алкогольного спʼяніння.

"У мене дві ракети є… Кожна по півмільйона… ось зараз хочу в'*бати х*хлів", - ділиться мріями загарбник.

За словами загарбника, втрати його підрозділу за однин тиждень склали 12 осіб. Крім того, процвітає дезертирство.

"90 осіб з'*бались - зеки... Хлопці у відпустку збиралися, гуляли, снаряд влетів. 2 - "200"-х, ось зараз мамкам відправлять двох людей. Так... і троє - 50/50. Коротше, не знаю, чи виживують... Такиз втрати давно у нас не було. В нас командир ходить блідий, як поганка. 90 осіб з'*бались - зеки", - заявив окупант.

При цьому він уточняє, що дезертири не були "вагнерівцями", а служили в іншому підрозділі. Він мріє, що дезертирів будуть розстрілювати.

"Живими нікого не братимемо, нах*й", - каже окупант.

Росіяни тікають з поля бою

РФ почала використовувати на фронті штурмові роти "Шторм Z" - підрозділи з особливого контингенту, вони складаються із злочинців, які не встигли потрапити до в'язниці.

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що підрозділи "Шторм Z" комплектуються з громадян, які мають проблеми з законом. Російське Міноборони запропонувало їм замість того, щоб потрапити у в'язницю - стати "добровольцем" на війні.

Згодом стало відомо, що бойовики загонів "Шторм-z" грабують власні підрозділи та зникають в "невідомому напрямку".

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