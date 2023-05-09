Прокурори в суді довели, що російські військові 18 березня 2022 року під час окупації міста Тростянець з танка обстріляли місцеву лікарню.

Двох військовослужбовців РФ визнано винними у порушенні законів та звичаїв війни і в порядку спеціального судового провадження їх засуджено до 11 років позбавлення волі.

Як йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора, військових звинувачували за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу. "Прокурори в суді довели, що в порушення вимог європейських нормативних актів про захист цивільного населення 18 березня 2022 року під час окупації російськими військовими в місті Тростянець з танка було обстріляно міську лікарню", - деталізується у повідомленні.

За даними слідства, віддав наказ обстріляти лікарню молодший сержант, командир танка 1-го танкового взводу 5-ї танкової роти 2-го танкового батальйону 1-го гвардійського танкового полку "Чертківський" 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії. Виконав злочинний наказ рядовий, який обіймає посаду наводчика-оператора.

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Удар по лікарні в Тростянці

Після деокупації міста медики цієї лікарні розповідали, що увійшовши в будівлю і побачивши сучасні умови і апаратуру, росіяни озвіріли від люті і заздрості направили дула танків на лікарню. Вони здійснили більш як 30 прицільних пострілів. Життя медиків і пацієнтів врятувало те, що вони весь час жили в підвалі.

А 20 травня 2022 року Державне бюро розслідувань встановило військовослужбовців РФ, які з танків розстрілювали лікарню в Тростянці. Це зробили двоє російських військових: команду прицільного вогню по приміщенням Тростянецької районної лікарні віддав командир танку Т-72, уродженець Республіки Татарстан Петро Смірнов, а роль навідника-оператора виконував військовий на ім’я Айнур Мухаметжанов.

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