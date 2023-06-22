Минулої ночі російські окупанти, ймовірно, застосували гіперзвукові ракети "Кинджал", коли завдали повітряного удару по українській території. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
За його словами, нічна атака загарбників була комбінованою, тобто із застосуванням дронів-камікадзе і ракет різних типів. Однак масштаб повітряного нальоту був меншим, ніж у попередні рази.
"Це були і шахеди, і був зліт літаків Ту-22М3, з Азовського моря були пуски ракет. А також, ймовірно, були застосування з Міг-31. Ми знаємо, які ракети може нести Міг-31, це "Кинджали" ті ж самі. Ця інформація уточнюється і буде опублікована трохи пізніше", – заявив спікер.
Нічна атака по Україні 22 червня
Близько 2 години ночі російський агресор здійснив повітряну атаку проти України. Повідомлялося про пуски ракет і дронів-камікадзе типу "Шахед".
Як з'ясувалося пізніше, безпілотниками була атакована Одеська область. Місцева влада заявила про влучання в один з критичних об'єктів.
Ракети впали в Дніпропетровській області. Там зафіксовано влучання по приватному сектору - пошкоджено житлові будинки та комунальну інфраструктуру.