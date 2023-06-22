Зараз повітряні сили уточнюють, які саме ракети агресор використовував для ударів.

Минулої ночі російські окупанти, ймовірно, застосували гіперзвукові ракети "Кинджал", коли завдали повітряного удару по українській території. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, нічна атака загарбників була комбінованою, тобто із застосуванням дронів-камікадзе і ракет різних типів. Однак масштаб повітряного нальоту був меншим, ніж у попередні рази.

"Це були і шахеди, і був зліт літаків Ту-22М3, з Азовського моря були пуски ракет. А також, ймовірно, були застосування з Міг-31. Ми знаємо, які ракети може нести Міг-31, це "Кинджали" ті ж самі. Ця інформація уточнюється і буде опублікована трохи пізніше", – заявив спікер.

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Нічна атака по Україні 22 червня

Близько 2 години ночі російський агресор здійснив повітряну атаку проти України. Повідомлялося про пуски ракет і дронів-камікадзе типу "Шахед".

Як з'ясувалося пізніше, безпілотниками була атакована Одеська область. Місцева влада заявила про влучання в один з критичних об'єктів.

Ракети впали в Дніпропетровській області. Там зафіксовано влучання по приватному сектору - пошкоджено житлові будинки та комунальну інфраструктуру.

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