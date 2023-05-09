Аналітики зазначили, що росіяни проводять безуспішні атаки навколо Кремінної.

Російські війська завдали обмежених наземних ударів по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). Там зазначили, що ЗСУ відбили наземні атаки окупантів у районі Білогорівки (10 км на південь від Кремінної) та Спірного (26 км на південь від Кремінної).

Крім того, російські війська провели безуспішні наземні атаки поблизу населених пунктів Синьківка (8 км на північний схід від Куп'янська), Невське (19 км на північний захід від Кремінної) і Макіївка (22 км на північний захід від Кремінної).

Відео дня

Аналітики зазначили, що на кадрах з геолокацією видно, як невстановлений підрозділ російської 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії (ВДВ) завдає удару безпілотником по українських позиціях південніше Торського (16 км на захід від Кремінної).

А за повідомленням голови Луганської ОВА Армета Лисогора, навіть коли росіяни припиняють наступи, вони не економлять снаряди, завдаючи масованих ударів по селах і позиціях українських військових. "Вчора противник бив з авіації по Невському і Білогорівці. У бік Білогорівки знову спробував просунутися, шукаючи слабкі місця в нашій обороні. Не знайшов - завдяки стійкості та мужності захисників України!",- зазначив він.

Ситуація в Луганській області

У Луганській області також йдуть сильні бої. При цьому окуповані райони області росіяни використовують для розміщення своїх поранених. А цивільних виселяють з їхніх будинків і селять туди новоприбулих військових. Також в області посилено роздають російські паспорти.

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