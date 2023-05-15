Там зазначили, що російські окупанти не змінюють цілі у місті і підтягують туди підкріплення.

В Бахмуті і на околицях міста зараз все дуже складно. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"В Бахмуті і на околицях зараз все складно. Дуже. Всупереч всьому вдалось нашим військам декілька днів просуватись", - підкреслила вона.

Як зазначила Маляр, це все відбувається завдяки надможливостям і професійності українських військових.

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Заступниця міністра оборони уточнила, що російські окупанти не змінюють цілі і підтягують до околиць Бахмута свої десантно-штурмові загони.

"Тривають важкі бої. Триває оборона Бахмута", - підсумувала вона.

Ситуація в Бахмуті

Бої за це місто тривають з кінця літа 2022 року. З тих пір ситуація навколо Бахмута ставала все складнішою. Окупанти кинули всі сили для взяття міста, але у них нічого не виходить. А останніми днями з'явилась підтверджена інформація про те, що ЗСУ продвинулися в Бахмуті.

А сьогодні аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські окупанти не досягли додаткових підтверджених успіхів у Бахмуті або навколо нього.

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