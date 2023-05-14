Щодо термінів початку контрнаступу він зауважив, що така операція включатиме десятки і сотні операцій, часові рамки яких важко спрогнозувати.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що операція у Бахмуті стане стартом великого українського контрнаступу.

Як заявив Подоляк в інтерв'ю Bild, Україна взяла ініціативу в Бахмуті, але "це не означає, що завтра місто буде звільнено, а те, що триватимуть важкі бої і продовжуватиметься знищення боєздатності Росії".

"У ширшому розумінні Бахмут - це прелюдія до контрнаступу. Це двері, які відкривають Україні можливість для успішного контрнаступу", - заявив Подоляк.

Відео дня

Щодо термінів початку контрнаступу радник голови ОП зауважив, що така операція включатиме десятки і сотні операцій, часові рамки яких важко спрогнозувати. Подоляк зауважив, що інтенсивні удари по російських об'єктах в тилу знижують можливості окупаційної армії.

"Також є невеликі локальні просування в різних частинах Донецької області. Контрнаступ - це серія дій, які відбуваються протягом певного часу", - зазначив він.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Президент України Зеленський раніше заявляв, що Україна має недостатньо сучасного озброєння для початку контрнаступу. Наразі очікуються інші поставки від партнерів та союзників.

Водночас в МЗС наголосили, що міжнародним партнерам України варто задуматися над тим, чи зробили вони достатньо, аби контрнаступ ЗСУ був успішним.

Нещодавно у Німеччині оголосили про надання Україні чергового пакету військової допомоги. Його вартість становить 2,7 млрд євро. Туди серед іншого увійдуть німецькі системи ППО, артилерія, танки та БМП.

Вас також можуть зацікавити новини: