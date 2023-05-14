Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що операція у Бахмуті стане стартом великого українського контрнаступу.
Як заявив Подоляк в інтерв'ю Bild, Україна взяла ініціативу в Бахмуті, але "це не означає, що завтра місто буде звільнено, а те, що триватимуть важкі бої і продовжуватиметься знищення боєздатності Росії".
"У ширшому розумінні Бахмут - це прелюдія до контрнаступу. Це двері, які відкривають Україні можливість для успішного контрнаступу", - заявив Подоляк.
Щодо термінів початку контрнаступу радник голови ОП зауважив, що така операція включатиме десятки і сотні операцій, часові рамки яких важко спрогнозувати. Подоляк зауважив, що інтенсивні удари по російських об'єктах в тилу знижують можливості окупаційної армії.
"Також є невеликі локальні просування в різних частинах Донецької області. Контрнаступ - це серія дій, які відбуваються протягом певного часу", - зазначив він.
Контрнаступ ЗСУ - що відомо
Президент України Зеленський раніше заявляв, що Україна має недостатньо сучасного озброєння для початку контрнаступу. Наразі очікуються інші поставки від партнерів та союзників.
Водночас в МЗС наголосили, що міжнародним партнерам України варто задуматися над тим, чи зробили вони достатньо, аби контрнаступ ЗСУ був успішним.
Нещодавно у Німеччині оголосили про надання Україні чергового пакету військової допомоги. Його вартість становить 2,7 млрд євро. Туди серед іншого увійдуть німецькі системи ППО, артилерія, танки та БМП.