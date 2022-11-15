По столиці та області російські війська випустили 21 ракету.

В районі Києва підрозділи ППО збили 18 ракет, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Я дякую нашим силам Протиповітряної оборони! Сьогодні в районі Києва підрозділами ППО збито 18 ракет з 21", - зазначив він та висловив захисникам неба подяку.

Масований ракетний удар по Україні 15 листопада

Сьогодні, 15 листопада, Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що окупанти випустили по Україні 100 ракет, 73 з них збила ППО. Також збито 10 "шахідів".

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Зокрема, у столиці збили 4 ворожі ракети, водночас зафіксовано влучання у три житлові будинки в Печерському районі. Відомо про одного загиблого, але рятувальна операція триває.

Через масовану ракетну атаку уражено близько 15 енергетичних об’єктів в різних областях. Відключено понад 7 млн абонентів у 17 областях та Києві. Енергетики розпочали екстрені відключення світла майже по всій Україні.

В Офісі президента ситуацію назвали "критичною".

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що це наймасованіший обстріл енергосистеми з початку війни. За його словами, ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, але й на енергосистеми деяких країн-сусідів.

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