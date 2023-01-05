Росіянин не витримав тиску та погроз сексуальним насильством.

Російський окупант Вадим Сергєєв підірвав себе на гранаті, намагаючись помститися "кадирівцям". Це вже другий подібний випадок за останніх кілька днів.

Як повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, інцидент стався 24 грудня в окупованій Василівському районі Запорізької області. У розпорядженні журналіста з'явилися документи з пояснення події.

Того дня до Сергєєва підійшли два товариші зі служби Далгат Мірзоєв та Ринат Урашев. Вони почали вимагати від окупанта борг. Втім Сергєєв заперечував, що заборгував двом окупантам.

Відео дня

Втім Мірзоєв та Урашев не відступали. Вони вимагали, щоб Сергєєв віддав їм борг із відсотками, інакше до його дружини та матері в Ростов-на-Дону навідають "кадирівці" і зґвалтують їх.

Окупант не витримав тиску, вийняв гранату та привів її у дію. Від отриманих травм Сергєєв загинув на місці, а вимагачі отримали поранення. Вище командування у поясненнях написало, що вони "нікому не цікаві".

"Написати, що підірвався через недбалість. Урашева та Мірзоєва - на передову!", - йдеться у документі.

"Кадирівці" на війні проти України

"Кадирівці" не беруть безпосередньої участі у бойових діях, а виконують функції загороджувальних загонів. Саме тому більшість з них "господарює" в окупованих містах. Нещодавно поблизу Токмака Запорізької області ЗСУ запустили "салют" по штабу з "кадирівцями".

Вчора стало відомо, що у так званій "ЛНР" повісився один з російських "мобіків". У передсмертній записці він поскаржився на свавілля "кадирівців" та заявив, що тіктокери з батальйону "Ахмат" ґвалтують росіян.

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