Жінка бачить захисників Маріуполя лише на відео, які часто викладають пропагандисти.

Катерина Плечістова - дружина захисника "Азовсталі", який нині знаходиться у полоні. Вона розповіла, що їй відомо про стан військових. За її словами, полонені захисники Маріуполя дуже виснажені, вони важать по 50 кілограмів.

Про це Плечістова розповіла "24 каналу".

Дружина захисника "Азовсталі" зазначила, що полонених майже не годують, вони дуже схудли. За її словами, нині військові важать приблизно по 50 кілограмів та дуже погано виглядають.

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Також стан захисників "Азовсталі" прокоментувала Ганна Науменко - наречена одного з захисників, який теж знаходиться у полоні. Вона розповіла, що рідні військових не вірять тому, що повідомляє РФ. Країна-агресорка вже публікувала списки нібито загиблих в Оленівці, проте родини захисників Маріуполя не можуть довірятися інформації від РФ.

"У Telegram також часто з'являються відео з нашими воїнами з лікарні в Донецьку, мають вигляд вони вкрай поганий. Хоч одежу якусь їм дали, хоч щось", - розповіла наречена полоненого захисника "Азовсталі".

Захисники "Азовсталі" у полоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські військові взяли в полон понад 2,5 тисячі українських бійців з Маріупольського заводу "Азовсталь".

29 червня відбувся перший із запланованих обмінів військовополонених, в результаті якого в Україну повернулися 144 захисники, серед них - 95 оборонців "Азовсталі".

За місяць, в ніч на 29 липня, внаслідок дій окупантів була знищена будівля на території колишньої виправної колонії у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Загинули понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома.

Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою номінального власника вказаної ПВК - Євгена Пригожина.

6 серпня Маріупольська міськрада заявила, що ворог встановлює клітки для показового "суду" у міській філармонії. Згодом ватажок "ДНР" Деніс Пушилін заявив про підготовку до проведення показового судилища.

Головне управління розвідки Міноборони України попередило, що на День Незалежності України окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі". За одним із можливих сценаріїв, росіяни можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи можливість псевдосудилища над українськими захисниками у Маріуполі, заявив, що це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі.