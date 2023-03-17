У Вишгородському районі знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.

Сьогодні на Київщині можливі звуки вибухів.

"На Київщині може бути чутно звуки вибухів. Увага, 17 березня, у Вишгородському районі відбуватиметься знищення вибухонебезпечних предметів. Зберігаймо спокій – роботи планові", - йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації у Telegram.

Вибухи в Україні – актуальне

Під час оголошеної тривоги 15 березня російські окупанти вдарили по Харкову, влучивши у цивільну та міську інфраструктуру.

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Того ж дня у Чернігівській області гриміли вибухи – сапери знищували небезпечні предмети, які залишили після себе загарбники.

Напередодні в Одеській області відпрацювала ППО. Російські окупанти запустили протирадіолокаційні ракети, щоб вразити засоби протиповітряної оборони.

16 березня ранок в Україні знову почався з повітряної тривоги, та був пов'язаний не з пуском ракет, а активністю ворожого "кинджалоносця" МіГ-31К.

Мінна небезпека – що відомо

Росіяни залишають у районах, які доводиться покидати, міни у найнезвичніших місцях, навіть у дитячих іграшках і побутовій техніці.

Через що українці регулярно підриваються на "подарунках" так званих "визволителів", в тому числі діти.

Україна зараз вважається найбільш замінованою країною у світі – за попередніми оцінками Mines Advisory Group, вибухонебезпечними предметами забруднено 40% її території.

В Україні зараз можна виявити протитанкові й протипіхотні міни, міни-пастки, міни-розтяжки, касетні боєприпаси, велику кількість снарядів, що не розірвалися. А кількість небезпечних ділянок в Україні більша, ніж в Сирії та Афганістані. Як наслідок, на розмінування підуть роки.

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