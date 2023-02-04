Стан постраждалих легкий, їхнім життям загрози немає.

В Ізюмі на Харківщині кількість постраждалих внаслідок вибуху протипіхотної міни "пелюстка" підлітків зросла до восьми. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За уточненою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, вчора внаслідок вибуху протипіхотної міни "пелюстка" в Ізюмі постраждали вісім підлітків. У семи дітей осколкові поранення, в однієї дівчинки психологічна травма - гостра реакція на стрес", - зазначив він.

За словами Синєгубова, стан постраждалих легкий, їхнім життям загрози немає.

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Всіх дітей госпіталізували до харківської лікарні для дообстеження.

Вибух міни на Харківщині: що відомо

Раніше повідомлялося, що 3 лютого в Ізюмі на Харківщині семеро підлітків отримали поранення через детонацію фрагменту протипіхотної міни.

Семеро підлітків 14-17 років знайшли фрагмент протипіхотної міни "пелюстка". Один з підлітків підняв його із землі та кинув поруч з іншими. Міна здетонувала.

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