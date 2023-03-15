Російські війська вдарили 15 березня по Харкову, влучивши по території поряд зі школою.
Частково пошкоджено будівлю закладу, вибито вікна. Постраждалих немає, написав керівник ОП Андрій Єрмак.
Мер Харкова Ігор Терехов у соцмережах зауважив, що у районі місця прильоту немає жодного військового чи інфраструктурного об'єкту. Тільки житлові будинки й міська інфраструктура.
"На жаль, постраждав інтернат. Крім цього, постраждав житловий будинок. Зараз наші комунальні служби його обстежують. Прибираємо наслідки обстрілу ворога", - додав Терехов в ефірі телемарафону.
Під час удару в інтернаті були тільки працівники. Постраждалих серед них немає, уточнив Терехов.
Повітряна тривога 15 березня – вибухи в Харкові
Вранці 15 березня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, зокрема, через активність російського МіГ-31К на аеродромі "Мачулищі" у Білорусі.
Під час тривоги було завдано удару по Харкову. За словами голови Харківської ОВА, під обстріл потрапила цивільна інфраструктура.
Протягом 14 березня в Україні п'ять разів оголошували повітряну тривогу – спостерігалась активність ворожої стратегічної авіації.
Того ж дня в Одеській області прогриміли вибухи – росіяни випустили в бік південного регіону протирадіолокаційні ракети, здатні уражати засоби протиповітряної оборони.
Крім того, у вівторок РФ завдала удару по житловому будинку в Краматорську.