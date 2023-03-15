Постраждалих унаслідок російського обстрілу немає.

Російські війська вдарили 15 березня по Харкову, влучивши по території поряд зі школою.

Частково пошкоджено будівлю закладу, вибито вікна. Постраждалих немає, написав керівник ОП Андрій Єрмак.

Мер Харкова Ігор Терехов у соцмережах зауважив, що у районі місця прильоту немає жодного військового чи інфраструктурного об'єкту. Тільки житлові будинки й міська інфраструктура.

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"На жаль, постраждав інтернат. Крім цього, постраждав житловий будинок. Зараз наші комунальні служби його обстежують. Прибираємо наслідки обстрілу ворога", - додав Терехов в ефірі телемарафону.

Під час удару в інтернаті були тільки працівники. Постраждалих серед них немає, уточнив Терехов.

Повітряна тривога 15 березня – вибухи в Харкові

Вранці 15 березня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, зокрема, через активність російського МіГ-31К на аеродромі "Мачулищі" у Білорусі.

Під час тривоги було завдано удару по Харкову. За словами голови Харківської ОВА, під обстріл потрапила цивільна інфраструктура.

Протягом 14 березня в Україні п'ять разів оголошували повітряну тривогу – спостерігалась активність ворожої стратегічної авіації.

Того ж дня в Одеській області прогриміли вибухи – росіяни випустили в бік південного регіону протирадіолокаційні ракети, здатні уражати засоби протиповітряної оборони.

Крім того, у вівторок РФ завдала удару по житловому будинку в Краматорську.

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