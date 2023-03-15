Українська система ППО не здатна збивати ракети "Кинджал", носієм яких є МіГ-31К.

Ранок для всіх областей України розпочався з оголошення повітряних тривог. Як свідчить карта alerts.in.ua, "почервоніли" всі регіони через небезпеку з повітря.

Як повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", з території Білорусі злетів російський "кинджалоносець" МіГ-31К:

"9:40. Аеродром "Мачулищі". Зліт МіГ-31К ВКС РФ".

Літаки МіГ-31К - потенційні носії ракет "Кинджал". Наразі в Україні немає засобів протиповітряної оборони, які були б здатні збивати ці ракети. Через це, коли ці борти в небі, "червоніє" вся країна.

Оновлено 10:48. У районі місця "прильоту" - жодного військового чи інфраструктурного об‘єкта, повідомляє мер Харкова Ігор Терехов. Тільки житлові будинки та міська інфраструктура.

У будинках навколо повибивало шибки. Про жертв та постраждалих інформації не надходило.

Оновлено 10:45. Ворог вкотре вдарив по цивільній інфраструктурі Харкова, повідомив Синєгубов.

Попередньо, без постраждалих. На місці працюють екстрені служби. Масштаби руйнувань уточнюються.

Оновлено 10:17. Повідомляється про вибухи у Харкові. Інформацію підтвердив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Карта повітряних тривог вранці 15.03.2023

Повітряні тривоги в Україні 14 березня 2023

Як повідомлялося, 14 березня в Україні було 5 разів оголошено масштабну повітряну тривогу. Згодом стала відома причина їхнього оголошення.

Як розповіли у Повітряних силах ЗСУ, було зафіксовано зліт та посадку стратегічного бомбардувальника-ракетоносця Ту-160 з аеродрому Енгельс Саратовської області. Також спостерігався переліт чотирьох винищувачів МіГ-31БМ у Курську область. Крім того, дальній бомбардувальник Ту-22м3 вилетів з аеродрому "Шайковка" у північному напрямку, а у Брянській області РФ та на східному напрямку спостерігалась активність ворожої тактичної авіації.

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