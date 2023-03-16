Останнім часом почастішали повітряні тривоги.

У четвер, 16 березня, після 09:00 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт на території Білорусі російського літака-носія ракет "Кинджал".

Про це свідчить карта повітряних тривог і дані моніторингової групи "Беларускі Гаюн". Тривога пов'язана зі зльотом у білоруських Мачулищах російського міг-31К:

"09:00. Аеродром "Мачулищі". Зліт МіГ-31К ВКС РФ".

Оновлено 09:30. Повідомляють про вибухи на Сумщині. Чекаємо на офіційне підтвердження інформації.

Карта повітряних тривог вранці 16 березня 2023

Чому в Україні почастішали повітряні тривоги

В Україні побільшало короткострокових повітряних тривог, іноді вони лунають одна за одною по кілька хвилин. Військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив це психологічним фактором: так ворог хоче тримати нас у постійній напрузі. Крім того, так військове командування РФ звітує Кремлю про нібито атаки на Україну, хоча часто просто запускає фальш-цілі.

Військовий експерт Роман Світан пояснив: російські окупанти почали використовувати літаки, через які у нас почастішали тривоги, бо застрягли на фронті.

Своєю чергою секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що останніми днями в Україні по декілька разів на добу оголошують масштабну повітряну тривогу, здебільшого повʼязану зі злетом винищувачів МіГ-31К.

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