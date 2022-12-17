Поліція отримала від людей 30 повідомлень про проліт ракет.

На Київщині знайдено вісім місць падіння збитих напередодні ворожих ракет, повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

Він зазначив, що в результаті вчорашньої ракетної атаки російських окупантів в області постраждали четверо осіб, пошкоджено 9 приватних будинків.

"Є пошкодження також приватного майна та автівки у Фастівському, Броварському, Бучанському районах. На жаль, через влучання у критичну інфраструктуру частина населених пунктів області лишились без світла. Втім відновлення енергетики триває", - написав він.

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Нєбитов додав, що поліцейські виявили й оглянули вісім місць падіння збитих ворожих ракет, робота з пошуку уламків триває.

Також він подякував громадянам за своєчасне повідомлення до поліції про проліт ракет.

"30 повідомлень ми отримали від людей під час тривоги. Саме своєчасне реагування на повітряні об’єкти ворога допомагає протиповітряній обороні нищити зброю агресора", - зазначив Нєбитов.

Атака Росії 16 грудня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, зранку 16 грудня Україна зазнала масштабної російської ракетної атаки. Повітряна тривога тривала понад чотири години. Сили протиповітряної оборони знищили понад 60 із 74 випущених ворогом ракет.

Внаслідок ракетної атаки було пошкоджено близько дев’яти об'єктів генерації, один з яких на Київщині.

У деяких громадах були проблеми зі зв’язком, водо- та теплопостачанням.

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