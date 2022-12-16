Це дозволить повернути холодне водопостачання всьому Києву та світло в оселі 16 тисяч мешканців Троєщини.

Станом на вечір енергетики відновили роботу пошкоджених енергоб’єктів ДТЕК Київські електромережі.

Як повідомляє ДТЕК у Telegram, сьогодні через масований обстріл були пошкоджені енергооб’єкти ДТЕК Київські електромережі, що живлять один з об’єктів водоканалу та частину мешканців Троєщини.

"Станом на вечір наші енергетики відновили роботу пошкоджених енергоб’єктів. Це дозволить повернути холодне водопостачання всьому Києву та світло в оселі 16 тис мешканців Троєщини.Енергетики та комунальні служби роблять все можливе, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію в місті та повернутись до відключень згідно графіків", - сказано в повідомленні.

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Ракетний обстріл України 16 грудня: наслідки

16 грудня російські окупанти здійснили масований ракетний удар по Україні. Українські військові знищили 60 із 76 випущених ворогом ракет.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок ракетної атаки росіян пошкоджено близько дев'яти об'єктів генерації. По всій Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Через ракетні обстріли Росії одне з енергетичних підприємств ДТЕК відключилось від енергосистеми.

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