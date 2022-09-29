Ворог продовжує направляти до районів ведення бойових дій низькокваліфікований особовий склад.

Російські окупанти в навчальному центрі готують до участі у війні проти України близько 400 ув'язнених.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00.

Зазначається, що російське військове керівництво продовжує вживати заходів з поповнення втрат в живій силі, зокрема, комплектувати свої підрозділи за рахунок ув'язнених.

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"За наявною інформацією, до навчального центру на території Ростовської області прибуло близько 400 осіб зазначеної категорії. Їх підготовка триватиме до 30 вересня цього року", - мовиться у дописі.

Крім того, зазначають у Генштабі, противник продовжує направляти до районів ведення бойових дій щойно відмобілізований, низькокваліфікований особовий склад.

"Так, 26 вересня, до Лиману Донецької області вибуло 7 одиниць танків, 2 з яких потрапили у ДТП під час слідування. Крім цього, належної вогневої підготовки із застосуванням штатного озброєння танків сформовані екіпажі теж не пройшли", - йдеться у повідомленні.

Як писав УНІАН, 28 вересня Генштаб заявив про прибуття на лінію фронту мобілізованих ув'язнених. Ними поповнюють розбиті підрозділи.

Мобілізація в Росії

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військових запасу. Мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

Тим часом, президент України Володимир Зеленський наголосив, що оголошена в Росії мобілізація - це також удар по корінних народах Криму, Дагестану, Кавказу та Сибіру. Він також вважає, що ця мобілізація є елементом геноцидної політики країни-агресорки, тому потрібна негайна й жорстка реакція всього світу.

Заява Путіна узгоджується з аналізом багатьох західних експертів, що Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, а сам Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України. Паралельно ватажок ПВК "Вагнера" займається вербуванням ув'язнених.

Водночас у Москві - на тлі перших успіхів контрнаступу ЗСУ на Харківщині - заявили про термінове проведення "референдумів" в окупованих районах на сході та півдні України. Ряд західних країн вже заявили, що не визнають результатів їхнього проведення. США окремо відзначили, що Росія "за це поплатиться".

Також в Росії, напередодні промови Путіна, значно посилили покарання за здачу в полон і дезертирство.

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