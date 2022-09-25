Детальна інформація уточнюється.

У північній частині міста Мелітополь пролунав вибух, попередньо, палає автомобіль.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Щойно: гучний вибух у північній частині Мелітополя, по вулиці Ломоносова. За попередніми даними, палає авто", - зазначив він.

Відео дня

Мер додав, що детальна інформація збирається.

Згодом Федоров повідомив, що за уточненою інформацією, одне авто "точно згоріло вщент".

Ситуація в Мелітополі - що відомо

Мелітополь з 26 лютого знаходиться під російською окупацією. 11 березня російські загарбники викрали міського голову Івана Федорова. Його вдалося звільнити трохи згодом.

У місті активно працює партизанський рух. У червні мер повідомляв, що мелітопольським партизанським рухом і співпрацею спецслужб вже усунено понад 100 росіян.

Крім того, партизани порізали горло військовому армії РФ, який чіплявся до дівчинки. Також повідомлялося, що рух спротиву підірвав штаб "Єдиної Росії".

23 вересня вранці пролунав гучний вибух. Городський голова повідомив, що він стався у одній із багатоповерхівок. Внаслідок цього одна людина загинула, одна отримала поранення.

Пізніше в ЗМІ повідомили, що внаслідок вибуху загинула родина колаборантів - Оксана і Сергей Дерябіни. Жінка раніше обіймала посаду заступниці начальника залізничної станції "Мелітополь". Чоловік також працював на цій залізничній станції.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня Федоров також повідомляв, що у Мелітополі пролунав вибух. За його словами, сили спротиву вкотре не дають окупантам спокійно спати.

Вас також можуть зацікавити новини: