Вибух пролунав за 50 км від Маріуполя.

На вузловій вантажній залізничній станції "Карань" за 50 км від Маріуполя пролунав вибух.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Ст. Карань. Донецька область. Бавовна", - зазначив він.

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За словами Андрющенка, станція розташована за 50 км від тимчасово окупованого Маріуполя.

"Який прекрасний день! Маріуполь ближче та ближче", – наголосив радник мера.

Окупація Донеччини: що варто знати

Як писав УНІАН, за кілька днів до повномашстабного вторгнення до України, 21 лютого 2022 року, Росія визнала "ДНР" як "незалежну державу". Росія декламувала, що "ДНР" визнано в кордонах області, та заявляла про плани захопити регіон повністю.

Ворог сподівався захопили область в червні, потім – у вересні, утім йому не вдалося. За словами голови Донецької ОВА, до початку контрнаступу ЗСУ, Україна контролювала 45% території області. Вже станом на 26 вересня – 50% території.

Під повною окупацією з кінця травня перебуває Маріуполь. Це місто зазнало значних руйнувань під час російської облоги. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що у внаслідок російської агресії знищено понад 95% всіх споруд в Маріуполі. За оцінками, щонайменше 22 тисячі людей були вбиті окупантами в Маріуполі. Окупанти зносять зруйновані будинки і вивозять тіла загиблих разом зі сміттям.

23-27 вересня окупанти провели на Донеччині та ще в трьох областях України фейкові референдуми про приєдання до Росії. 30 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про спробу анексії Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини та Луганщини. Згодом було створено відповідні "суб'єкти федерації", главарь "ДНР" Денис Пушилін став "виконувачем обов'язків голови області".

Після спроби анексії окупаційна влада Маріуполя почала збирати дані містян на мобілізацію, їх хочуть залучити до війни проти України.

Усупереч всьому в місті продовжує набирати обертів рух спротиву. В окупованому місті трапляються вибухи, а на вулицях з'являються графіті та написи у вигляді літери "Ї", що символізує спротив.

Місцева влада розраховує на те, що Маріуполь буде деокуповано навесні-восени 2023 року.

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