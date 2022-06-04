Російські загарбники зносять будинки без розбору завалів, намагаючись приховати реальну кількість загиблих.

У Маріуполі російські загарбники почали зносити будинки без розбору завалів.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"Вчора після оприлюднення даних про тіла загиблих під завалами, окупанти приступили до прямого знесення будинків без розбору завалів", - повідомив він.

За його словами, росіяни нищать докази, не витрачаючи час на пошук загиблих в розтрощених будинках.

"Данні про нові тіла загиблих неможливо отримати в зв'язку з тим, що після знесення все вивозиться на сміттєзвалище Лівобережного району. Якщо в будівлях залишались трупи, то їх разом зі сміттям вивантажено на сміттєвому полігоні", - розказав Андрющенко.

Як повідомляв УНІАН, за словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, російські окупанти разом з сепаратистами повністю знищили майже 1 300 багатоповерхівок у Маріуполі, тому реальна кількість загиблих жителів міста може бути в рази більшою за озвучені 22 тисячі.

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