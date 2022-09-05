Місцева влада анонсувала "приємні новини з Маріуполя".

У Маріуполі 1,5 години тому тому пролунав гучний вибух.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Близько 17:50 гучний вибух, який чуло майже все місто. Наш спротив м’яко натякає на підготовку до Маріупольської бавовни. А значить сьогодні на нас чекають приємні новини з Маріуполя", – написав він та розмістив фото з хмарою диму.

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За деякий час він оновив повідомлення, додавши, що рух спротиву Маріуполя підтвердив ліквідацію мінімум одного окупанта.

На сторінці "Маріуполь. Спротив" зазначили, що це "репетиція маріупольської бавовни". Також зауважили, що окупанти, ймовірно, пояснять те, що сталося, "розмінуванням".

"Подробиці – скоро… Є! -1 мр**ь у нашому місті. Граємо далі", – додали у спільноті.

Як писав УНІАН, раніше в тимчасово окупованому Маріуполі розгорнули прапор України на тлі зруйнованих росіянами будинків.

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