Громадян закликали зберігати спокій.

На півночі Києва сьогодні можуть лунати вибухи, проте це не пов'язано з діями ворога.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, зранку 24 лютого у передмісті столиці працюють сапери.

"Сьогодні, 24 лютого, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. Зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття", - йдеться у повідомленні.

Вибухи в Києві – останні новини

Росія регулярно атакує енергооб'єкти Києва, через що у місті та області запроваджені стабілізаційні відключення світла.

Вибухи у Київській області 23 лютого були пов'язані з роботою ППО – українські військові збивали розвідувальний БПЛА ворога.

Крім того, 15 лютого у повітряному просторі Києва вперше зафіксували "повітряні кулі" противника, за допомогою яких РФ виявляє позиції ППО.

Протягом останнього тижня, на тлі річниці повномасштабного вторгнення РФ, ЗСУ посилено проводять навчання з відбиття ворога у Києві. Громадян просять поставитися з розумінням і не панікувати.

Що Росія готує 24 лютого - думки військових та експертів

І військові, і експерти погоджуються, що Росія, найімовірніше, здійснить на честь річниці вторгнення в Україну, 24 лютого, нову масовану атаку.

Через загрозу нових обстрілів українські школи цього дня перевели на дистанційне навчання.

Однак напередодні з'явилися повідомлення від розвідки і Генштабу про підозрілі нові переміщення російських військ поблизу Чернігівської області.

Крім того, останній тиждень не вщухали розмови про спроби Росії дестабілізувати ситуацію в Молдові, в тому числі шляхом залучення гібридних сил в Придністров'ї.

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