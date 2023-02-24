На півночі Києва сьогодні можуть лунати вибухи, проте це не пов'язано з діями ворога.
Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, зранку 24 лютого у передмісті столиці працюють сапери.
"Сьогодні, 24 лютого, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. Зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття", - йдеться у повідомленні.
Вибухи в Києві – останні новини
Росія регулярно атакує енергооб'єкти Києва, через що у місті та області запроваджені стабілізаційні відключення світла.
Вибухи у Київській області 23 лютого були пов'язані з роботою ППО – українські військові збивали розвідувальний БПЛА ворога.
Крім того, 15 лютого у повітряному просторі Києва вперше зафіксували "повітряні кулі" противника, за допомогою яких РФ виявляє позиції ППО.
Протягом останнього тижня, на тлі річниці повномасштабного вторгнення РФ, ЗСУ посилено проводять навчання з відбиття ворога у Києві. Громадян просять поставитися з розумінням і не панікувати.
Що Росія готує 24 лютого - думки військових та експертів
І військові, і експерти погоджуються, що Росія, найімовірніше, здійснить на честь річниці вторгнення в Україну, 24 лютого, нову масовану атаку.
Через загрозу нових обстрілів українські школи цього дня перевели на дистанційне навчання.
Однак напередодні з'явилися повідомлення від розвідки і Генштабу про підозрілі нові переміщення російських військ поблизу Чернігівської області.
Крім того, останній тиждень не вщухали розмови про спроби Росії дестабілізувати ситуацію в Молдові, в тому числі шляхом залучення гібридних сил в Придністров'ї.