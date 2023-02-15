Повідомляється, що ймовірною метою запуску куль було виявлення і виснаження української системи ППО.

У середу, 15 лютого, над Києвом виявили близько шести ворожих повітряних цілей, більшість збили.

"Попередньо, у повітряному просторі Києва було виявлено близько шести ворожих повітряних цілей. За інформацією, яка уточнюється, це були повітряні кулі, що переміщаються у просторі під дією вітру", - повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Зазначається, що ці об'єкти могли нести на собі кутові відбивачі і певне розвідобладнання.

Відео дня

"По всіх повітряних цілях працювали засоби ППО. Більшість цих зондів були збиті. Метою запуску куль, можливо, було виявлення і виснаження нашої ППО", - вважають у КГВА.

Уточнюється, що остаточне визначення типу і характеристик літальних апаратів та їх обладнання буде зроблено після детального вивчення та аналізу останків збитих об'єктів.

Повітряна тривога в Києві 15 лютого - що відомо

Вдень 15 лютого у Києві оголошували повітряну тривогу. Повідомлялося, що у небі над столицею виявили ворожу ціль.

Речник командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону уточнив, що у небі України зафіксовано ворожі кулі з відбивачами, які рухаються у напрямку вітру і ведуть радіолокаційну розвідку.