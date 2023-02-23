У регіоні працювала система ППО.

Вранці 23 лютого у Києві та Київській області чули вибухи.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в регіоні працює система протиповітряної оборони (ППО)

"Перебуваєте в укриттях або у безпечних місцях до відбою. Бережіть себе і близьких!" - йдеться у повідомленні.

Близько 11:30 у Києві і трохи раніше в Київській області оголосили повітряну тривогу. До 11:53 у столиці дали відбій.

ОНОВЛЕНО 12:07. У Київській області оголосили про відбій повітряної тривоги.

23 і 24 лютого - чи є загроза нових атак РФ

Як писав УНІАН, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов спрогнозував, що буде 23-24 лютого. На його думку, "нічого нового не буде".

Голова розвідки припустив, що Росія може скомбінувати удари Shahed і ракетами, але це вже не нові методи.

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