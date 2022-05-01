Правопорушник проник в підвал і забрав сумку, де були всі заощадження жінки - 30 тисяч доларів США і 100 тисяч гривень.

У Харкові заарештували чоловіка, який у підвалі будинку, де жінка переховувалася від обстрілів, вкрав у неї сумку зі значною сумою доларів і гривень.

Про це в Facebook повідомляє поліція Харківської області.

Зазначається, що надійшло повідомлення від оператора служби 102 про те, що з приміщення підвалу будинку по проспекту Гагаріна, де ховалася від обстрілів потерпіла, невідомий викрав сумку з грошима.

В ході проведення слідчо-оперативних заходів співробітниками поліції встановлено, що скоїв крадіжку 24-річний житель міста Харкова. Відзначається, що правопорушник проник в підвал і забрав сумку, де були всі заощадження жінки - 30 тисяч доларів США і 100 тисяч гривень. Поліція повернула гроші власниці.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч.4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

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