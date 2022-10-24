У Міноборони Британії зазначили, що у Росії дефіцит високоточної зброї.

Російські окупанти наносять масовані атаки іранськими дронами, щоб пробити протиповітряну оборону України. Безпілотники замінюють дефіцитні ракети.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Відзначається, що Росія продовжує бити іранськими безпілотниками по цілях в Україні, але українська армія стає все більш успішною в боротьбі з дронами. Офіційні джерела стверджують, що перехоплюється до 85% атак. Іранські БПЛА повільні, галасливі і літають на малих висотах, завдяки чому їх легко збити звичайними засобами ППО.

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За даними британської розвідки, Росія, швидше за все, використовує велику кількість Shahed-136, щоб пробивати протиповітряну оборону України.

"Швидше за все, вони використовуються в якості заміни російській високоточній зброї великої дальності, дефіцит якої стає все більшим", - зазначено в повідомленні.

Іранські дрони-камікадзе в Україні - що відомо

Іран продав РФ за різними оцінками від близько 300 до декількох тисяч дронів-камікадзе.

Іран неодноразово заперечував експорт будь-якої зброї для використання у війні в Україні, а Росія заперечує, що її армія використовує іранські безпілотники для нападу на Україну. Також в Тегерані заявили, що" шкодують " про погіршення дипломатичних відносин між Іраном і Україною. МЗС Ірану порадив Уряду України "уникати впливу третіх країн, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами".

У відповідь на це в МЗС України заявили, що єдина "третя сторона" - безпілотники Ірану на службі російської армії, які Україна вже безпосередньо збиває у своєму небі. МЗС підкреслив, що Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин з Україною. ТАКОЖ МЗС України за дорученням президента вирішило позбавити посла Ірану акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу Посольства Ірану в Києві.

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц підтвердив те, що Єрусалим стежить за втягуванням Ірану у війну в Україні, незважаючи на заперечення Тегерана про надання Москві дронів-камікадзе Shahed 131 і Shahed 136.

16 жовтня видання The Washington Post з посиланням на представників безпеки США і союзників повідомило, що Іран посилює свої зобов'язання про постачання зброї в Росію для війни проти України і готовий передати не тільки дрони, а й ракети класу "земля-земля".

Того ж дня ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай заявив, що оскільки Іран передає Росії балістичні ракети, Ізраїль повинен надати військову допомогу Україні, як це роблять США і країни НАТО. Разом з тим Бенні Ганц заявив, що Ізраїль не постачатиме Системи озброєння, однак запропонував допомогу Україні в розробці системи раннього попередження про ракетні загрози.

За словами глави ГУР Міноборони Кирила Буданова, до цілей в Україні долітають приблизно 30% запущених росіянами іранських дронів-камікадзе.

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