За словами глави МЗС Ірану, його країна наполягає на "позиції нейтралітету з приводу війни, яку розв'язала Росія".

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Іран заявив про те, що не постачав РФ дрони-камікадзе.

Таку заяву в телефонній розмові з головним представником ЄС із зовнішньої політики Жозепом Борреллем Хосейн зробив глава МЗС Ірану Хосейн Амір-Абдоллахян, повідомляє CNN.

За словами глави МЗС Ірану, його країна наполягає на "позиції нейтралітету з приводу війни, яку розв'язала Росія".

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"Ісламська Республіка Іран не надавала і не надаватиме жодної зброї для використання у війні в Україні. Ми вважаємо, що озброєння кожної сторони кризи продовжить війну. Ми не вважали та не вважаємо війну вірним шляхом ні в Україні, ні в Афганістані, Сирії та Ємені", — заявив глава МЗС.

Війна в Україні та позиція Ірану:

У середині серпня 2022 року стало відомо, що Росія придбала в іранської сторони тисячу дронів-камікадзе. Офіційно Іран продовжує заперечувати надання безпілотників РФ.

На тлі цього Україна звернулася до Ізраїлю з проханням поділитися розвідданими про будь-яку підтримку, яку Іран надає російським військовим у війні.

За даними української розвідки, в цілому Росія замовила в Ірану 2400 безпілотників.

Перший іранський дрон захисники України збили 13 вересня в Харківській області. А 23 вересня українські зенітники збили ударний безпілотник Mohajer-6. Тепер цей безпілотний літальний апарат використовують ЗСУ.

10 і 11 жовтня російські війська масовано атакували Україну. Крім різних типів ракет, використовувалися і дрони-камікадзе. Ворог направив дрони для атаки на критичну інфраструктуру.

16 жовтня 2022 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Іран хоче передати Росії балістичні ракети для війни в Україні.

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