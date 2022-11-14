Аналітики прогнозують, що взимку обидві сторони навряд чи припинять бойові дії.

Збройні сили України (ЗСУ) повинні скористатися помилкою президента РФ Володимира Путіна, який "підганяє" своїх військових вести наступ.

Як йдеться у свіжій доповіді аналітиків Інституту вивчення війни (ISW),той факт, що Путін продовжує підганяти своїх генералів до наступу за існуючих обставин, є серйозною помилкою з військової точки зору.

"Це, ймовірно, пов'язано з тими психологічними факторами, які змусили Путіна віддати наказ про вторгнення, але також і з потребою Путіна продемонструвати свою жорсткість голові ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Тому Путін навряд чи буде прагнути до припинення вогню, якщо воно не супроводжуватиметься значними українськими або міжнародними поступками", - вважають аналітики.

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Тому, як зазначили аналітики, Україна та її союзники "повинні скористатися помилкою Путіна, продовжуючи контрнаступ за обставин, набагато більш сприятливих для Києва, ніж для Москви".

У своїй доповіді аналітики зазначили, що ЗСУ продовжують досягати деяких успіхів у Луганській області і, ймовірно, зможуть досягти більших успіхів, якщо будуть підкріплені військами із західної частини Херсонщини.

Росіяни, безумовно, також зміцнюють свої оборонні позиції в Луганській області, але ЗСУ, тим не менш, просуваються вперед, і немає підстав прогнозувати, що погано навчені, погано оснащені і з низьким моральним духом російські резервісти зможуть зупинити українські війська, окрилені своїми перемогами, в їхньому просуванні.

Тому припинення або тривале уповільнення бойових дій протягом наступних кількох місяців є дуже малоймовірним. Росіяни явно не намагаються створити і зміцнити оборонні позиції по всій лінії фронту, а скоріше відновлюють наступальні операції в Донецькій області.

Аналітики прогнозують, що українці майже напевно продовжуватимуть свої контрнаступальні операції, які вже ведуться. Обидві сторони навряд чи припинять бойові дії взимку. Бойові дії, швидше за все, посиляться, ніж послабляться зі зниженням температури.

В ISW підкреслили, що будь-яка спроба перемир'я або припинення бойових дій в цей час буде в переважній більшості на користь РФ.

Війна в Україні: прогноз на зиму

Екс-командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес прогнозує, що після звільнення Херсона від окупантів українські військові зможуть завдавати ударів з HIMARS по позиціях росіян на підступах до Криму.

Голова Українського Центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан вважає, що внаслідок виходу на правий берег Дніпра на Херсонщині українські сили оборони отримали політичні, військові та моральні переваги.

Російська армія погано оснащена та погано підготовлена для війни в зимових умовах, тому, на думку західних аналітиків, росіяни проситимуть перемир'я. Аналітики британського Королівського інституту об’єднаних служб, зауважили, що Кремлю було б дуже вигідно, щоб український наступ уповільнився, чи зупинився до весни, бо йому потрібен час для підготовки новобранців. При цьому аналітики вважають, що Кремль не відмовлятиметься від своїх планів щодо знищення України. Тож, на думку експертів, не в інтересах України відмовлятися від наступу цієї зими.

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