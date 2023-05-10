Колаборант наказував розібрати бойовий гелікоптер, щоб він не дістався української розвідки.

Екс-президент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв попросив включити його в список на обмін з Росією.

"Схеми" продемонстрували його заяву керівника Офісу президента. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на "Схеми".

В повідомленні сказано, що колишній президент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв у листі-заяві на ім’я керівника Офісу президента Андрія Єрмака, російською мовою попросив включити його у список "на обмін з Російською Федерацією". При цьому написав, що він пенсіонер, інвалід 1 групи.

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Крім цього, журналісти оприлюднили записи розмов, у яких зрадник напряму надає накази щодо саботажу передачі гелікоптерів для ЗСУ.

Справа Богуслаєва - деталі

23 жовтня 2022 року Служба безпеки України повідомила про затримання президента компанії "Мотор Січ", екс-нардепа В'ячеслава Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

В жовтні було оприлюднено аудіозаписи телефонних розмов Богуслаєва, які підтверджують його співпрацю з ворогом. Навіть після початку повномасштабної війни проти України він продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів. По суті допомагав ворогу обстрілювати українські міста і села.Шевченківський районний суд міста Києва обрав Богуслаєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також Богуслаєву повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 111-2 (пособництво державі агресору).

1 лютого СБУ повідомила йому нову підозру за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної організації). Встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення високопосадовець здійснював фінансування терористичної організації "ДНР", зокрема, через сплату "податків" та "зборів" до бюджету цього квазіутворення. Також встановлено, що через оборудку "бюджет" "ДНР" отримав понад 290 млн російських рублів у вигляді "податків" від реалізації авіапродукції для потреб російських окупантів.Одержані гроші керівники окупаційної адміністрації Донецька спрямовували на потреби військових угруповань РФ, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті

Під час обшуків правоохоронці виявили понад двох десятків медалей, грамот та почесних нагород, виданих президенту АТ "Мотор Січ" представниками військово-політичного керівництва РФ.

Міська рада Запоріжжя ухвалила рішення позбавити В’ячеслава Богуслаєва звання почесного громадянина міста.