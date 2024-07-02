Він не виключає, що це відповідь на заяви президента Франції.

Народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів про те, чим можуть займатися північнокорейські підрозділи, якщо такі будуть направлені в Україну для допомоги російським окупантам. Про це йшлося в інтерв’ю Костенко на Radio NV.

За його словами, дійсно є інформація Південної Кореї, що Північна Корея буде відправляти "ремонтно-відновлювальні" підрозділи, які будуть відновлювати позиції ворога чи зруйновані населені пункти в Луганській області.

"Тут треба аналізувати, чим вони дійсно будуть займатися, чи буде пряма участь у війні. Можливо це відповідь або погрози на заяви Макрона, європейських держав направити сюди інструкторів для підготовки наших військ. Це може бути така політична гра: якщо ви, то й ми", - прокоментував нардеп.

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З приводу того, як це вплине, треба дивитись конкретно, які підрозділи будуть направлені і що вони будуть робити, зауважив Костенко.

"Але інформація була, що вони саме як будівничий підрозділ направлять. У них же там все військове. Там керівник будівельної фірми може бути полковник. І от вони можуть приїхати і відбудовувати якісь населені пункти. А якщо це буде безпосередньо заміна інженерним військовим підрозділам, то, звичайно, їх можуть задіяти на інших напрямках. Треба дивитись на ресурси. Звичайно, що будь-яка допомога РФ – це допомога і це нам в мінус", - сказав Костенко.

Підрозділи КНДР у війні в Україні - що відомо

Днями експерт з міжнародних відносин Семюел Рамані написав у соцмережі Х про можливе відправлення Північною Кореєю інженерного підрозділу до тимчасово окупованого Донецька.

При цьому експерт зауважив, що Пентагон вже каже, що сили Північної Кореї "будуть гарматним м'ясом для війни Росії проти України.

Водночас німецький оглядач Юрген Наудітт в мережі Х заявив, що Північна Корея відправить своїх інженерів в Україну протягом місяця. Він посилається на заяву диктатора Путіна під час візиту до Північної Кореї, що "солдати Північної Кореї не братимуть участі у війні в Україні".

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