При цьому Рамані наголосив, що це не означає, що Північна Корея найближчим часом надішле свої війська на допомогу Москві.

Північна Корея направить інженерний підрозділ до тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомляє експерт з міжнародних відносин Семюел Рамані.

"Подібно до того, як Іран надіслав технічних радників до Криму разом із передачею безпілотників Росії, Північна Корея поєднує поставки зброї зі своєрідною наземною присутністю. Це віддзеркалює те, що Північна Корея робила в Сирії та Зімбабве в минулому", – написав він у соцмережі Х.

При цьому Рамані наголосив, що це не означає, що Північна Корея найближчим часом надішле свої війська на допомогу Москві.

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"Пентагон вже попереджає про таку можливість, оскільки каже, що сили Північної Кореї будуть гарматним м'ясом для війни Росії проти України", – додав він.

Водночас німецький оглядач Юрген Наудітт в мережі Х заявив, що Північна Корея відправить своїх інженерів в Україну протягом місяця.

"19 червня під час візиту до Північної Кореї Путін заявив: солдати Північної Кореї не братимуть участі у війні в Україні", – уточнив він.

Проте у середу, 26 червня, зʼявився звіт Міністерства оборони США: Центральна військова комісія Північної Кореї оголосила, що Північна Корея об'єднає свої збройні сили з російськими військовими. А в рамках військового альянсу між Північною Кореєю та Росією інженерний підрозділ північнокорейської армії буде направлений до Донецька в Україні.

"Путін завжди брехав і буде брехати. Як зараз відреагує Захід? Для всіх, хто каже, що Північна Корея воює рогатками тощо: Північна Корея має одну з найбільших армій у світі з приблизно 1,3 мільйонами активних солдатів", – наголосив Наудітт.

Співпраця КНДР і Росії

19 червня російський диктатор Володимир Путін вперше за понад 20 років відвідав Північну Корею. Тоді Росія і КНДР підписали договір про партнерство між країнами.

Цей документ передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти одного з учасників. При цьому кремлівський диктатор додав, що Росія "не виключає для себе розвитку військово-технічного співробітництва з КНДР".

Згодом у ЗМІ розповіли, що РФ та КНДР погодилися надати негайну військову допомогу один одному, якщо будь-яка з країн зіткнеться зі збройним нападом. Зазначається, що цей "Договір про всеосяжне стратегічне партнерство" між КНДР та РФ, який фактично відновлює недіючу угоду про взаємну оборону 1960-х років.

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