В ISW припускають, що президент РФ матиме можливість спостерігати за впливом зими на свободу європейців, щоб вирішити – відправляти навесні в Україну своїх призовників чи вдатися до інших дій.

Президент Російської Федерації Володимир Путін не зупиниться і намагатиметься продовжити воєнні дії, щоб утримати раніше окуповані території України й створити умови, щоб захід перестав підтримувати Київ.

До такого висновку прийшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти вважають, що Путін не буде прагнути до прямого військового конфлікту з НАТО. Він може натякати на використання зброї масового ураження і погрожувати Альянсу, щоб зупинити західну допомогу Україні.

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"По-перше, Путін ставить умови для продовження кидання погано підготовлених російських військ безпосередньо до бойових дій в Україні в осяжному майбутньому, замість того, щоб призупинити операції з відновлення ефективних військових сил. По-друге, теорія перемоги Путіна базується на використанні суворої зими, щоб зломити волю Європи", – йдеться в повідомленні.

Також російський диктатор планує використовувати російських юнаків, призваних на військову службу після 4-6 місяців підготовки. Так він може створити умови для відновлення наступальних операцій російських військ після закінчення весняної відлиги.

Аналітики Інституту також підкреслили, що часткова мобілізація в Росії свідчить про те, що Путін не планує зупинятися і продовжить воювати у 2023 році. Він не розраховує на припинення вогню або ескалацію, яка могла завершити війну на його умовах.

В ISW припускають, що президент РФ матиме можливість спостерігати за впливом зими на свободу європейців, щоб вирішити – відправляти навесні в Україну своїх призовників або вдатися до інших дій.

Війна в Україні: прогнози

Все частіше останнім часом з боку Кремля звучить риторика про готовність до переговорів з Україною. Так, як повідомляв УНІАН, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Путін готовий до переговорів по Україні. За його словами, Москва готова говорити із Заходом, якщо він буде звертатися до РФ "з реалістичними пропозиціями, які спираються на принципи рівноправності і взаємної поваги інтересів, спрямованих на пошук компромісів і балансу інтересів всіх країн в цьому регіоні".

На що в МЗС України заявили, що єдиною реалістичною пропозицією має бути виведення російських військ з української території за межі кордонів станом на 1991 рік.

Зазначимо, що 21 вересня Путін оголосив про мобілізацію військовослужбовців, які перебувають у запасі. А вже 28 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу відзвітував Путіну про підсумки часткової мобілізації, заявивши, що заходи щодо часткової мобілізації завершені, а за місяць і 1 тиждень після оголошення мобілізації були призвані 300 тис.осіб.

Разом з тим глава ГУР України Кирило Буданов в інтерв'ю 18 жовтня повідомив, що до літа 2023 року війна має закінчитися, а ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року. Він також анонсував значні просування вперед українських захисників до січня.

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