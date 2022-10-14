За словами президента Росії, армія окупантів збільшилася на 222 тисячі солдатів.

"Часткова" мобілізація у Росії повинна завершитися найближчим часом. До окупаційної армії держави-агресора призвали 222 тисячі чоловіків.

Такою інформацією поділився президент РФ Володимир Путін під час недавнього виступу.

"Міноборони спочатку передбачало меншу цифру — не 300 тисяч осіб. Перше. Друге: нічого додаткового не планується. Ніяких пропозицій від Міноборони з цього приводу не надходило. І в найближчому майбутньому я щось не бачу ніякої необхідності. Що стосується безглуздості, про яку я розповідав — [вона] пов'язана зі старими формами обліку, які не оновлювалися десятиліттями. І ось коли почали проводити ці заходи мобілізаційні, тільки тоді з'ясувалося, якої вони якості", — заявив Путін.

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За словами президента, зараз документація оновлюється "на сучасній базі", тому призов в армію повинен покращитися. Однак набір резервістів вже добігає кінця.

"Зараз у військах-формувачах 222 тисячі осіб мобілізованих. З 300 тисяч", — додав Путін.

Мобілізація в Росії: основна інформація

Президент РФ оголосив "часткову" мобілізацію в Росії 21 вересня. Тоді ж міністр оборони Росії Сергій Шойгу розповів про плани призвати 300 тисяч резервістів. Однак ЗМІ повідомили, що реальна цифра в три або навіть чотири рази більше.

Мобілізація в РФ проводилася хаотично: повістки надсилали як померлим, так і багатодітним батькам.

З кінця вересня з Росії масово почали виїжджати чоловіки призовного віку. До 4 жовтня, за інформацією джерел Forbes, від 600-700 тисяч до майже мільйона громадян виїхали з Росії.

За даними СБУ, мобілізовані з'явилися на фронті в Україні вже на початку жовтня. У ГУР повідомили, що вони прибувають без належного навчання і не забезпечені всім необхідним, включаючи військову форму.

В Росії зізналися у смерті перших п'яти мобілізованих 13 жовтня. Після цього послідувала хвиля критики військового командування.

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