Лише протягом минулої доби українські захисники спалили 51 ББМ та 19 танків ворога.
Загальні втрати росіян у живій силі під час повномасштабної війни в Україні продовжують зростати й вже досягли позначки в 716 070 осіб, повідомили в Генштабі.
Зокрема протягом минулої доби українські оборонці ліквідували 1690 російських окупантів. Крім того, Сили оборони спалили десятки одиниць ворожої техніки, зокрема:
танків ‒ 9319 (+19);
бойових броньованих машин ‒ 18947 (+51);
артилерійських систем – 20472 (+64);
РСЗВ – 1252 (+3);
засоби ППО ‒ 997 (+1);
літаків – 369 (+0);
гелікоптерів – 329 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18852 (+54);
крилаті ракети ‒ 2640 (+4);
кораблі /катери ‒ 28 (+0);
підводні човни - 1 (+0).
Крім того, Сили оборони України знищили 29 090 (+124) одиниці автомобільної техніки та автоцистерн загарбників та 3629 одиниць спеціальної техніки ворога.
Російсько-українська війна: важливі новини
Раніше УНІАН писав, що аналітики DeepState повідомили про просування російських окупантів в Донецькій області. Зокрема загарбникам вдалося захопити Іллінку Донецької області та просунутися в районі ще кількох населених пунктів.
Окрім того, експерти з Інституту вивчення війни відзначають, що російські окупанти виробляють незначну кількість військової техніки. То ж для поповнення втрат вони беруть техніку зі складів. За підрахунками аналітиків, якщо така тенденція продовжиться, то техніка у росіян може закінчитися вже до кінця наступного року.