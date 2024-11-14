Сили оборони України ліквідували велику кількість росіян, які прийшли до нас з війною.

Лише протягом минулої доби українські захисники спалили 51 ББМ та 19 танків ворога.

Загальні втрати росіян у живій силі під час повномасштабної війни в Україні продовжують зростати й вже досягли позначки в 716 070 осіб, повідомили в Генштабі.

Зокрема протягом минулої доби українські оборонці ліквідували 1690 російських окупантів. Крім того, Сили оборони спалили десятки одиниць ворожої техніки, зокрема:

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танків ‒ 9319 (+19);

бойових броньованих машин ‒ 18947 (+51);

артилерійських систем – 20472 (+64);

РСЗВ – 1252 (+3);

засоби ППО ‒ 997 (+1);

літаків – 369 (+0);

гелікоптерів – 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18852 (+54);

крилаті ракети ‒ 2640 (+4);

кораблі /катери ‒ 28 (+0);

підводні човни - 1 (+0).

Крім того, Сили оборони України знищили 29 090 (+124) одиниці автомобільної техніки та автоцистерн загарбників та 3629 одиниць спеціальної техніки ворога.

Російсько-українська війна: важливі новини

Раніше УНІАН писав, що аналітики DeepState повідомили про просування російських окупантів в Донецькій області. Зокрема загарбникам вдалося захопити Іллінку Донецької області та просунутися в районі ще кількох населених пунктів.

Окрім того, експерти з Інституту вивчення війни відзначають, що російські окупанти виробляють незначну кількість військової техніки. То ж для поповнення втрат вони беруть техніку зі складів. За підрахунками аналітиків, якщо така тенденція продовжиться, то техніка у росіян може закінчитися вже до кінця наступного року.

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