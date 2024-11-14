Лише 30% усіх танків противника, вироблених за рік, є новими.

Російські окупанти значною мірою покладаються на витягнуті зі сховищ відремонтовані танки і бронемашини для заміни втраченої техніки. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що загарбникам не вистачить цього у довгостроковій перспективі.

Як зазначив експерт Українського центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк 13 листопада, росіяни виробляють та відновлюють приблизно 150-160 нових танків на місяць - близько 1920 танків на рік. Приблизно стільки ж вони і втрачають на війні.

Нідерландський проект з відкритим вихідним кодом Oryx підрахував, що війська РФ за час повномасштабної війни втратили близько 3558 танків. За словами Кевлюка, лише 30% усіх танків противника, вироблених за рік (близько 567 з 1344), є новими, а решту вони вивозять зі складів. За останніми оцінками британської розвідки, якщо такі темпи збережуться, то склади РФ вичерпаються до осені 2025 року.

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Британський Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) у лютому 2024 року зазначав, що окупанти зможуть витримати близько 3 тисячі щорічних втрат техніки впродовж щонайменше наступних двох-трьох років, реактивуючи машини зі зберігання.

Водночас український військовий оглядач Костянтин Машовець вказував, що російська оборонка може виробляти близько 250-300 нових танків і ремонтувати ще 250-300 танків на рік.

Війна в Україні - втрати російської техніки

За даними міноборони України, з початку 2024 року ЗСУ знищили та підбили 3 179 танків.

"У танковому батальйоні – 31 танк. Тобто за 10 місяців поточного року українські захисники вивели з ладу умовно 102 танкові батальйони окупантів", - сказано в повідомленні.

За прогнозами видання The Economist, за нинішніх темпів втрат російські танки і машини піхоти зі зберігання досягнуть "критичної точки виснаження" до другої половини наступного року.

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