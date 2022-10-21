Місто разом з родинами та майном продовжують залишати колаборанти, які співпрацювали з російськими окупантами.

У місті Берислав Херсонської області з 19 жовтня припинили діяльність усі органи окупаційної влади.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"За наявною інформацією, у місті Берислав Херсонської області з 19 жовтня цього року припинили свою діяльність усі органи окупаційної влади. Також відомо, що місто продовжують залишати колаборанти, які співпрацювали з російськимизагарбниками, разом з родинами та майном", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, у Генштабі додали, що на тимчасово окупованій території Луганської області ворог вживає заходів щодо покращення телерадіомовлення.

Ситуація на Херсонщині - що відомо

На Херсонському напрямку ЗСУ тримають під вогневим контролем усі контрольні логістичні шляхи окупантів. У ніч на 21 жовтня прогриміли нові вибухи на Антонівському мосту; окупанти продовжують свою "евакуацію" на лівий берег Дніпра.

Через військові поразки Кремль погрожує підірвати дамбу Новокаховської ГЕС. Під загрозою затоплення, за словами українського президента, опинилось понад 80 населених пунктів включно з Херсоном.

Станом на 21 жовтня відомо що у Херсонській області Збройні сили України звільнили від російських окупантів вже 88 населених пунктів.

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