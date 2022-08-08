Атомна війна

Бажання перетворити півсвіту, або принаймні нескорену Україну в "ядерний попіл" не полишає Росію, росіян та, власне, Володимира Путіна. Але як це зробити, щоб не отримати аналогічну відповідь від інших ядерних держав? Схоже, в Кремлі знайшли вихід – штучно створити масштабну техногенну катастрофу на найбільшій АЕС в Європі – Запорізькій, а звинуватити в усьому Україну.

Росія, атакуючи Україну, одразу не приховувала, що захоплення АЕС – важливий пункт "спеціальної операції". Злочинці з "Росатома" з березня хазяйнували в Чорнобилі, а зараз "вивчають ситуацію" в Енергодарі. З одного боку, на думку українських спеціалістів, така активність росіян пов’язана з вивченням новітніх американських технологій Westinghouse, які використовуються в Україні і яких немає у російського виробника ядерного палива – компанії ТВЕЛ.

"Існує ймовірність вивезення до РФ свіжих ТВЗ (паливних касет) Westinghouse, бо в них є ноу-хау, якого немає у компанії ТВЕЛ", – вважає член колегії Державної інспекції ядерного регулювання України Ольга Кошарна.

Крім того, в кінці травня на ЗАЕС було втрачено контроль не лише за свіжим паливом, а й за СХОЯТ (сховищем відпрацьованого ядерного палива). А вже у серпні, під час артилерійських обстрілів окупантами, у майданчик сховища, схоже, "прилетіло". І, за даними НАЕК "Енергоатом", росіяни, вочевидь, цілили саме по контейнерах відпрацьованого ядерного палива.

"Вони зберігаються просто неба поруч з місцями обстрілу. Це 174 контейнери, в кожному з них по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива", - наголосили в компанії.

Таким чином, як повідомили в "Енергоатомі", з початку серпня Запорізька АЕС "працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки".

Обережно, заміновано!

Використання території атомних електростанцій російськими військами – чудове прикриття. Розрахунок на те, що українська армія не стане стріляти в такі небезпечні об’єкти. На жаль, як бачимо, це не убезпечує АЕС від обстрілів самими окупантами.

Вони робили це у березні – коли кадирівці стріляли в Запорізьку АЕС прямою наводкою. Вони повторили це 5 на 6 серпня: внаслідок артилерійського обстрілу росіян біля промислового майданчика ЗАЕС було зафіксовано кілька "прильотів": зокрема сталося влучання у високовольтну лінію зв’язку, була серйозно пошкоджена азотно-киснева станція та об’єднаний допоміжний корпус.

Ба більше, трохи раніше в приміщення (машинні зали) першого та другого енергоблоків ЗАЕС, які перебувають у стадії ремонту, окупанти завели військові вантажівки та позашляховики, наповнені зброєю. Фактично, замінували енергоблоки з двома ядерними реакторами. І зізналися, що замінували всі важливі об’єкти на атомній електростанції.

Так, командир окупаційного гарнізону на ЗАЕС Валерій Васильєв навіть не став приховувати реальні плани росіян: "Ми замінували всі важливі об'єкти ЗАЕС, і ми не приховуємо цього від ворога. Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю. Тут буде або російська вільна земля, або випалена земля. Якщо буде найжорсткіший наказ, ми повинні виконати його з честю".

Ціль – лишити українців без світла й тепла

Одна з найважливіших цілей росіян у контролі над українськими АЕС – вплив на енергетичну безпеку України. Вони вже відверто погрожують відрізати Запорізьку АЕС від української енергосистеми, щоб додати проблем українцям під час опалювального сезону.

Окупанти з самого початку мали на меті перепідключити потужності найбільшої в Європі атомної станції на забезпечення електроенергією Криму та інших тимчасово окупованих ними територій. За словами фахівців галузі, технічно це зробити цілком можливо. Врешті, Україні вдалося у березні відключитися від російської та білоруської енергосистем та підключитися до європейської. Тож росіяни можуть діяти за схожим сценарієм. Недарма російські злочинці з "Росатома" не припиняють своєї "роботи" на ЗАЕС.

Росіяни вже навіть відновили пошкоджені понад п’ять років тому лінії електропередач на Джанкой та Островське, які з’єднують Херсонщину з Кримом. І ще в червні анонсували, коли саме ЗАЕС перейде під повний контроль Росії й "Росатома": у вологих мріях окупантів станеться це до 1 вересня 2022 року.

Та вони не можуть не усвідомлювати проблеми: у разі помилки (а персонал ЗАЕС виснажений й виключати такий розвиток подій не можна) на світ чекає катастрофа.

"Я б не говорила про ядерну. Але радіаційна – цілком можлива, - вважає Ольга Кошарна. – Те, що відбувається на ЗАЕС – безпрецедентний випадок в історії світової ядерної енергетики".

Шантаж – звична практика терористів

"Росіяни не приховують своїх планів і вже відкрито шантажують увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати", – йдеться в одному з останніх повідомлень "Енергоатома".

Проте такі заяви окупантів не дивують. За словами керівника Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка, моніторингова група Інституту ще наприкінці липня дійшла висновку, що "Росія вже запустила сценарій як "ядерного стримування" очікуваного українського наступу на півдні, так і "ядерного спонукання" ЄС для примусу до переговорів..".

"Зараз ми маємо справу з досить тупим шантажем, – зазначає Клименко. – Мета – змусити Європу натиснути на Україну щодо припинення вогню. В цьому сенсі це тиск і на президента Туреччини Ердогана, який вже увійшов у роль "головного перемовника та миротворця". А ще одна мета – посіяти паніку та викликати нові хвилі біженців в Україні".

Наскільки шантаж вдалий? Міністерство закордонних справ України, діючи наввипередки, вже закликало світову спільноту вжити заходів для примусу Росії звільнити ЗАЕС "та передати електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу". Адже, на переконання дипломатів, можливі наслідки влучання ракети чи снаряду в діючий реактор рівноцінне застосуванню атомної бомби.

На обстріли окупантами Запорізької АЕС відреагував і президент України Володимир Зеленський, закликавши до застосування жорстких санкції проти всієї російської атомної галузі: "Окупанти створили чергову надзвичайно ризиковану ситуацію для всіх у Європі – вони обстріляли Запорізьку АЕС... Це найбільша атомна станція на нашому континенті. І будь-які обстріли цього обʼєкта – це відвертий, зухвалий злочин, акт терору… Той, хто створює ядерні загрози для інших народів, сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології".

За словами Зеленського, РФ повинна нести відповідальність вже за сам факт створення загрози на АЕС.

"Це ще один аргумент на користь визнання Росії державою-спонсором тероризму", – підкреслив він.

Зважаючи на те, що до такого кроку президента США Джо Байдена закликають багато сенаторів та конгресменів, хочеться вірити, що колективний Захід буде у цьому питанні рішучим.

А от якої цілі окупанти все ж досягають своїм шантажем, то це – розповсюдженню паніки серед українців. На минулих вихідних люди масово почали шукати в мережі інформацію про радіаційний фон в різних регіонах країни та рекомендації, як захиститись від радіації.

Та чи варто аж так боятися? З одного боку, не хочеться вірити, що росіяни можуть настільки бездумно скористатися "мирним атомом", щоб, "насоливши" Україні, наразити на небезпеку не лише Європу, а й кілька регіонів РФ. Адже, у разі виникнення техногенної катастрофи, радіацією зачепить не лише Україну чи її союзників, а й Ростов, Краснодар чи Сочі.

З іншого боку, диму без вогню не буває. Тож МОЗ недарма оприлюднило алгоритм дій на випадок радіаційної катастрофи.

Світ у пошуках здорового глузду

Чи можна запобігти трагедії? За словами радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, МАГАТЕ та ООН мають жорстко вимагати від росіян вийти з території ЗАЕС та передати її під контроль спеціальної комісії: "Запорізька АЕС дивом не злетіла в повітря. Росія захопила станцію та влаштовує небезпечні провокації. МАГАТЕ та ООН мають жорстко вимагати від Росії вийти з АЕС та передати її під контроль спеціальної комісії".

До ООН, МАГАТЕ та всієї світової спільноти звернувся й український омбудсмен Дмитро Лубінець. На його переконання, потрібно вжити усіх можливих заходів для "направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС, повністю демілітаризувати територію АЕС та надати гарантії безпеки співробітникам атомної станції та мешканцям міста Енергодар для обслуговування станції". За його словами, лише рішучі спільні дії світової спільноти зможуть вберегти мільйони людських життів.

8 травня з’явилася й реакція на небезпеку з боку Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. Він закликав припинити обстріли ЗАЕС та надати до неї доступ міжнародним інспекторам.

"Атака на АЕС – це самогубство. Сподіваюся, що ці атаки припиняться. І сподіваюся, що МАГАТЕ зможе отримати доступ до станції… Ми повністю підтримуємо МАГАТЕ у їхніх зусиллях щодо створення умов для стабілізації ситуації на ЗАЕС", – заявив він.

Своєю чергою гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після обстрілів росіянами території Запорізької АЕС в серпні, вже заявив, що вкрай стурбований цими подіями, адже в такому разі небезпека ядерної катастрофи цілком реальна.

"Ось уже чотири місяці я готовий очолити місію експертів МАГАТЕ з безпеки та гарантій на найбільшу в країні Запорізьку атомну електростанцію… Ця життєво важлива місія досі не відбулася не з вини МАГАТЕ. Незважаючи на наші рішучі зусилля, поки що це неможливо. Я не здамся. Я продовжуватиму наполягати – і ще раз наполягатиму – на тому, щоб ця місія МАГАТЕ нарешті відбулася", – заявив Гроссі.

Проблема в тому, що ЗАЕС вже давно припинила онлайн-передачу даних про стан ядерних матеріалів в МАГАТЕ, адже росіяни знищили таку можливість. Але в "Енергоатомі" підозрюють, що втрата контролю за ЗАЕС з боку агентства – спланований росіянами сценарій. Мовляв, "втрата контролю" - гарний привід для МАГАТЕ приїхати на АЕС. А, зважаючи, що майже чверть керівництва міжнародного агентства – росіяни – історія зі спецкомісією може бути не на користь Україні.

З іншого боку, нічого не заважає українцям, зокрема "Енергоатому" не просто робити гучні заяви, а тиснути на гендиректора МАГАТЕ дипломатичними важелями, щоб зібрати міжнародну асамблею, усунути росіян від прийняття рішень та домовитися про демілітаризацію об’єктів АЕС.

Тетяна Урбанська