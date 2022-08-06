МЗС України рішуче засуджує дії російських окупаційних військ на території захопленої ними Запорізької АЕС.

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту примусити Росію звільнити та повернути Запорізьку атомну електростанцію під контроль України.

Про це повідомляє прес-служба зовнішньополітичного відомства.

"МЗС рішуче засуджує дії російських окупаційних військ на території захопленої ними Запорізької АЕС в місті Енергодар 5 серпня", - йдеться у заяві.

Зокрема, на фоні цинічної відео-заяви президента РФ Володимира Путіна на "Оглядовій конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї" про відсутність намірів РФ застосовувати ядерну зброю в Україні, Росія вдалась до численних провокацій на ядерному об'єкті.

"Після введення з початку серпня 2022 року в приміщення 1-го і 2-го блоків ЗАЕС, які перебувають в стадії ремонту, військових вантажівок і позашляховиків, наповнених зброєю, сьогодні відбулися артилерійські обстріли території біля промислового майданчика ЗАЕС. Внаслідок трьох зафіксованих влучань пошкоджено високовольтну лінію видачі електричної потужності ЗАЕС - Запорізьку ТЕС", - йдеться в заяві.

Як наголосили українські дипломати, можливі наслідки влучання в діючий реактор рівноцінні застосуванню атомної бомби.

"Міністерство закордонних справ України закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу Росії звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу", - підкреслюється в заяві.

Обстріл Запорізької АЕС

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня російські окупанти тричі обстріляли промисловий майданчик Запорізької атомної електростанції.

За даними "Енергоатому", війська РФ в Енергодарі стріляли у бік Запорізької АЕС, ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізьку теплову електростанцію.

При цьому зазначається, що незважаючи на провокації окупантів, ЗАЕС продовжує працювати і видавати потужність в енергосистему України через працюючі лінії. Відповідно до їхньої пропускної спроможності було ухвалено рішення щодо розвантаження та відключення від мережі одного з працюючих енергоблоків Запорізької атомної станції. Викидів та скидів радіоактивних речовин не зафіксовано.

В "Енергоатомі" наголосили, що загарбники продовжують влаштовувати терор та наражати на небезпеку увесь цивілізований світ. Тому необхідно якомога швидше вжити всіх заходів для того, щоб повернути контроль над ядерним об'єктом України.

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