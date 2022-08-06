Окупанти розміщують військову техніку зі зброєю та вибухівкою в машиних залах енергоблоків.

Російські військові обстрілюють Запорізьку АЕС, щоб знищити її інфраструктуру та відімкнути від енергосистеми України.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

"Акти ядерного тероризму на Запорізькій АЕС – її артилерійські обстріли - мають на меті руйнування інфраструктури станції, пошкодження всіх ліній електропередач, через які йде видача електроенергії в енергосистему України, знеструмлення півдня країни", - йдеться у заяві.

У підприємстві вважають, що обстріли можуть продовжитися, адже Росія перейшла до сценарію створення ядерної та радіаційної аварії на ЗАЕС.

Завадити цьому можуть ООН, МАГАТЕ та WANO, а також постійний тиск міжнародної спільноти, щоб РФ вивела війська зі станції.

"Якщо зараз цього не зробити, то Росія реалізує свій план із перетворення ЗАЕС на військову базу ядерних терористів. Цьому зараз сприяють активні дії представників Росатома, які перебувають на станції та координують спеціальну програму з відрізання ЗАЕС від енергосистеми України шляхом пошкодження за допомогою артилерійських обстрілів всіх ліній зв’язку ЗАЕС із енергосистемою України", - відзначили у "Енергоатомі".

"Крім руйнування інфраструктури Запорізької АЕС, цей план також включає подальше повне знеструмлення станції (блекаут) із запуском дизель-генераторів всіх енергоблоків для забезпечення охолодження ядерного палива, що міститься в усіх ядерних реакторах та басейнах витримки відпрацьованого ядерного палива кожного енергоблока", - йдеться у повідомленні.

Розміщення окупантами військової техніки зі зброєю та вибухівкою в машиних залах енергоблоків №1 та №2 - є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі АЄС, додають вони.

"І це на додаток до мінування берегової лінії ЗАЕС за лінією ставка-охолоджувача і прилеглого берега Каховського водосховища. Невдовзі це все з високою ймовірністю може призвести до ядерної та радіаційної катастрофи, наслідки якої відчує не тільки Україна, а й вся Європа", - підкреслили у "Енергоатомі".

Сьогонді у МАГАТЕ попередили про загрозу ядерної катастрофи через обстріл Запорізької АЕС. Директор агентства заявив, що готовий очолити місію експертів на ЗАЄС, однак "це поки неможливо".

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