Зважаючи на те, що країна-терорист не дотримується жодних законів та правил ведення війни, кожен українець повинен знати базові правила поведінки у випадку надзвичайної ситуації будь-якого характеру.

На тлі того, що РФ продовжує вчиняти воєнні злочини та обстрілювати Запорізьку АЕС, у Міністерстві охорони здоров'я нагадали про основні правила поведінки під час радіаційної аварії.

Про алгоритм дій на випадок такої надзвичайної ситуації розповіли на сайті МОЗ.

"У першу чергу зазначимо, що ядерно-стратегічні об’єкти будуються таким чином, щоб витримувати значні фізичні пошкодження. Окрім того, на рівні кожного регіону постійно здійснюється моніторинг радіаційного фону на предмет дотримання всіх показників у нормі. Виконують цю роботу обласні Центри контролю та профілактики МОЗ. Станом на 6 серпня жодних відхилень від природного фону не зафіксовано", - зауважили у Міністерстві.

Проте українцям не завадить знати, що робити у разі, якщо у тій чи іншій місцевості трапилась радіаційна аварія. Під час такої надзвичайної ситуації важливо дотримуватися головного правила - потрібно залишатись в приміщенні або терміново у нього зайти, якщо ви знаходитесь на вулиці.

Що робити під час радіаційної аварії: алгоритм дій

Перебувайте в укритті. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі. Важливо тримати поруч й домашніх тварин, не випускайте їх на вулицю. Для укриття краще обирати кімнату без вікон та зовнішніх дверей. Також потрібно щільно зачиняти усі вікна та двері, вимикати системи вентиляції, кондиціонери або обігрівачі.

Слідкуйте за офіційними джерелами інформації Користуйтесь повідомленнями від рятувальників (ДСНС), поліції, місцевої влади. Увімкніть телебачення, радіо, слідкуйте за офіційними каналами місцевої влади. До прикладу, підпишіться на такі канали в Telegram або Facebook. Якщо місцева влада та надзвичайники дають вказівки – виконуйте їх обов’язково.

Знезаразьте себе. При радіаційній аварії потрібно зняти верхній шар одягу, це допоможе позбутися від до 90% радіоактивного матеріалу. Знімати одяг треба обережно, аби не розтрусити радіоактивний пил. Потім його потрібно помістити у пластиковий пакет або герметичний контейнер.

Помийтесь. За можливістю потрібно прийняти душ з милом та вимити з шампунем голову. Кондиціонери для волосся використовувати не можна, адже вони можуть закріпити радіоактивний матеріал. Також потрібно уникати тертя та дряпання шкіри, адже через відкриті рани радіація може потрапити до організму. Якщо помитись повністю не вдається, потрібно вимити з милом під проточною водою руки, обличчя та усі відкриті ділянки тіла. Якщо немає доступу до води, руки та тіло можна протерти вологими серветками. Важливо ретельно обтирати навіть повіки, вії та вуха.

Одягніть чистий одяг. За можливістю усе це потрібно робити в рукавичках і масці чи респіраторі.

"Допоки рятувальники чи влада не повідомили про безпеку водопровідної води, доти лише вода в пляшках залишатиметься не забрудненою. Пакування захищає рідину всередині від радіоактивних речовин. Кип’ятіння водопровідної води не позбавляє від радіоактивних речовин, тому потрібно мати запас води у пляшках чи інших герметичних контейнерах. Напої у холодильнику теж безпечні для вживання. Вода в інших ємностях у вашому домі, таких як унітаз або водонагрівач, не буде містити радіоактивних речовин. Водопровідну або колодязну воду можна використовувати для миття себе, а також пакувань з їжею і водою", - додали у МОЗ.

Так само як і вода, харчові продукти можуть вбирати у себе радіацію. Тому вживати можна тільки ту їжу, яка зберігалася у герметичних контейнерах. Також безпечною буде їжа, яка знаходилася у холодильнику та морозильній камері.

Окрім цього у МОЗ нагадали, що йодид калію потрібно вживати лише тоді, якщо таку вказівку дали органи влади або ДСНС. Вживати цю речовину "для профілактики" не можна, це може нашкодити здоров'ю.

"Він (йодид калію - УНІАН) не захищає людей від радіації, а захищає тільки щитоподібну залозу від впливу радіоактивного йоду. Тобто захистити себе можливо лише за умови дотримання трьох основних правил – перебувати в укритті, слідкувати за офіційною інформацію та виконувати вказівки органів влади", - підсумували у МОЗ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Росія використовує АЕС, щоб зіграти на страху Заходу перед ядерною катастрофою.

Вас також можуть зацікавити новини: