Було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо сховища, через що вчасне виявлення погіршення радіаційної обстановки наразі неможливе.

Окупанти вчора ввечері знову здійснили ракетний обстріл Запорізької АЕС та влучили у майданчик безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП).

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Вочевидь, цілили саме по контейнерах ВЯП, які просто неба зберігаються поруч із місцями обстрілу. 174 контейнери, в кожному з яких по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива!", - наголосили у "Енергоатомі".

Згідно з повідомленням, через ворожі ракетні обстріли було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС. Відтак вчасне виявлення та реагування у разі погіршення радіаційної обстановки або витоку радіації із контейнерів відпрацьованого ядерного палива наразі неможливе.

Також через безліч дрібних осколків від вибухів пошкоджено близько 800 кв. м віконних поверхонь в різних будівлях станції.

"Внаслідок вибухів отримав осколкове поранення один працівник ЗАЕС – він був доправлений у міську лікарню. Всі російські військові, яких на майданчику ЗАЕС від дня її захоплення перебуває до 500 осіб, а також персонал терористичного Росатома заздалегідь сховались у бункерних приміщеннях станційних кризового центру та центру технічної підтримки", - повідомили у "Енергоатомі".

Також російські військові стріляли поблизу території заводу будівельних конструкцій та по водозабору м. Енергодар.

"Цього разу ядерної катастрофи дивом вдалося уникнути, але дива не можуть тривати вічно. Треба терміново покласти край діям російських ядерних терористів, щоб вберегти Україну і світ від ядерної катастрофи. Тому вкотре наголошуємо на необхідності термінового виведення озброєних військових РФ із території цивільного ядерного об‘єкту України – ЗАЕС – та встановлення в районі розташування найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції демілітаризованої зони", - заявили в "Енергоатомі".

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня російські загарбники чотири рази обстріляли Запорізьку АЕС. Зокрема, поцілили у високовольтну лінію зв’язку, її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.

Також три "прильоти" були зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор. Російські окупанти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Повідомлялось про ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, а також високу пожежну небезпеку.

Станом на ранок суботи, 6 серпня, Запорізька АЕС працювала з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. За даними "Енергоатому", російські військові зайняли усі підвальні приміщення, де ховаються від обстрілів. При цьому український персонал наразі не має доступу до цих приміщень, тож у випадку нових обстрілів люди не мають укриття і перебувають у небезпеці.

Після обстрілів окупантами Запорізької АЕС президент України Володимир Зеленський закликав країни запровадити жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі. За його словами, Росія повинна нести відповідальність вже за сам факт створення загрози АЕС.

6 серпня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі висловив серйозну стурбованість з приводу обстрілу Запорізької АЕС, заявивши, що це підвищує ризик ядерної катастрофи. Він закликав усі сторони конфлікту проявляти максимальну стриманість поблизу ядерного майданчика.

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