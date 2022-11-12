Генерал прогнозує звільнення Мелітополя і Маріуполя вже цієї зими.

Після звільнення Херсона від окупантів українські військові зможуть завдавати ударів із HIMARS по позиціях росіян на підступах до Криму.

Як написав колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес в Twitter, це може послабити оборону російських військ і вплине на подальшу деокупацію півострова.

"HIMARS скоро будуть стріляти з Херсона. Підступи до Криму в межах досяжності. Це послабить російську оборону, тоді як "ліве крило" контрнаступу до січня візьме Маріуполь і Мелітополь. Потім починається вирішальний етап кампанії...звільнення Криму", – написав Ходжес.

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Американський генерал також наголосив, що важливу роль в деокупації Криму може зіграти надання Україні далекобійних ракет ATACMS.

Визволення Херсонщини

11 листопада 2022 року українські війська зайшли в Херсон. Як наголосили в ГУР МО, після відступу основного угруповання військ армії РФ з українського Херсона, російське командування кинуло солдатів напризволяще, закликавши намагатися втекти самостійно, переодягнувшись в цивільний одяг.

Крім обласного центру, ВСУ звільнили правобережну частину Херсонської області. Зазначається, що приблизно 10 000 російських окупантів не встигли втекти. Дехто з них здається в полон, а хтось ховається біля берега Дніпра і чекає нагоди переправитися на лівобережжя.

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