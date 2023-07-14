Годжес констатував, що Захід зволікає з відправкою Україні необхідної для швидкого контрнаступу зброї.

Контрнаступ ЗСУ, враховуючи небажання Заходу надавати Україні далекобійні ракети і винищувачі, іде дуже добре, заявив в ефірі "Голосу Америки" колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес.

Годжес зауважив, що протягом останніх місяців окупанти добре окопалися.

"Звичайно, ми хотіли б, щоб контрнаступ ішов швидше, але треба бути реалістами, бо росіяни не витрачали часу останні кілька місяців. Вони робили багато роботи, заміновуючи поля і (пройти через них) важко", - сказав американський генерал.

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Також Захід продовжує відмовлятися надати F-16, додав він. Це повітряні потужності, які допомогли б українському контрнаступу мати більше можливостей.

"Ми би ніколи не надіслали американських, німецьких чи французьких солдатів в атаку без переваги у небі. Але все ж люди розчаровані тим, що Україна не рухається швидше, в той час як ми не надаємо їм повітряні потужності, не надаємо їм зброю великої дальності, які дуже допомогли б вибити російську артилерію, російський штаб, російське матеріально-технічне забезпечення. Тож з огляду на все це у них все дуже добре. Я думаю, Генштаб України вніс правильні корективи", - зауважив Годжес.

Контрнаступ ЗСУ - з якими проблемами зіштовхнулася Україна

Контрнаступ ЗСУ офіційно триває вже другий місяць. За цей час українські сили мають певні територіальні успіхи як у Донецькій, так й у Запорізькій областях. Втім, у порівнянні з першими кількома тижнями, коли захисники звільнили почергово одразу 8 населених пунктів, наразі, на думку деяких західних експертів, "імпульс контрнаступу майже зник". Натомість Генштаб ЗСУ у своїх зведеннях постійно акцентує на тому, що у першу чергу під час штурмів береже особовий склад армії.

Дехто у Європейському Союзі вже погрожує підштовхувати Україну до "замороження конфлікту", якщо протягом наступних місяців темпи наступальних операцій не стануть помітнішими. До прикладу, чеський президент Петер Павел (сам військовий у минулому) відверто заявив, що на відвоювання територій в України буде тільки півроку, бо далі у справу втручатимуться політики.

На ці та інші схожі заяви Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відповів закликом не робити з війни "шоу", а допомагати зброєю. Зокрема, він дуже прямо "натякнув", що ЗСУ досі змушені "вигризати" російську оборону без нормальної авіаційної підтримки, що суперечить усім військовим доктринам.

Протягом того часу, як Захід зволікав щодо передачі Україні танків, далекобійної артилерії і ракет великої дальності, а тепер - ще й F-16, росіяни встигли звести одну з найбільших оборонних систем у світі. Мережа фортифікацій ворога покликана насамперед не допустити перебиття ЗСУ так званого "сухопутного коридору" з Росії до Криму через Маріуполь, Бердянськ і Мелітополь.

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