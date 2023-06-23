На даний момент невідомо, які країни нададуть літаки.

Західні партнери розглядають Румунію як місце для навчання українських пілотів роботі на винищувачах F-16. Самі ж літаки Україна може отримати в 2024 році.

Видання Politico пише, що питання, що стосується озброєнь, що нависло над зустріччю 11-12 липня, полягає в тому, чи почнуть союзники навчати українців польотам на винищувачах F-16. Західні країни розглядають Румунію як можливе місце для тренувань на бойових літаках, які можуть початися цього літа.

Питання про те, які країни подарують Україні літаки, залишається відкритим. За словами одного чинного та одного колишнього чиновника міністерства оборони, літаки, швидше за все, нададуть Нідерланди і Данія, які очолюють багатонаціональні зусилля з навчання, але ще нічого не вирішено.

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Терміни поставок літаків також не визначені, але кілька західних офіційних осіб неофіційно повідомили, що передача може початися на початку 2024 року.

Винищувачі F-16 для України - останні новини

Данія і Нідерланди очолили коаліцію з підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Поки що в Амстердамі повідомили, що навчання пілотів стартує цього літа.

При цьому представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат зазначив, що курси для українських офіцерів в рамках Міжнародної авіаційної коаліції вже почалися, але пілоти поки не виїхали.

19 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що літаки нададуть Україні не раніше Нового року.

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