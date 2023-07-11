Контрнаступ ЗСУ просувається, але, на його думку, Україна "відчуває цейтнот".

Президент Чехії Петр Павел підкреслив, що Україна повинна постаратися звільнити якомога більше своєї території протягом найближчих шести місяців. Взимку ж, найімовірніше, почнуться нові розмови про переговори з Москвою у зв'язку з деяким затишшям на фронті.

Як пише Newsweek, в кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі Павел сказав присутнім, що "все, що буде досягнуто до кінця цього року, стане основою для переговорів".

Чеський глава зазначив, що контрнаступ ЗСУ просувається, але, на його думку, Україна "відчуває цейтнот" (в партії в шахах, шашках чи інших покрокових іграх - брак часу для обмірковування ходів. УНІАН).

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"Те, що ми бачимо зараз, це те, що Україна повільно просувається вперед, вони (ЗСУ - УНІАН), ймовірно, все ще шукають слабкі місця в обороні Росії, вони досі не задіяли великі сили, які готували для контрнаступу. Отже, ми побачимо, що за літо буде зроблено більше", - сказав Павел.

Павел ще раз повторив, що вікно можливостей для наступальної операції України може закритися до кінця цього року. "Не тільки через зимові умови, а й через майбутні вибори в Україні, Росії, США", - сказав він.

Також Захід напевно буде менше висловлювати готовність підтримувати Україну великою кількістю зброї, вважає Павел.

За його словами, таким чином, всі ці умови, ймовірно, приведуть до висновку, що все, що буде досягнуто до кінця цього року, стане базою для переговорів". "Очевидно, я хотів би побажати нашим українським друзям найкращого рішення, а саме - повного відновлення їхньої території, окупованої ще в 2014 році. Але реальність, швидше за все, буде виглядати інакше", - припускає президент Чехії.

Крім спорядження, боєприпасів і грошей Україна, вважає Павел, потребує і заохочення: "Тому що це буде підтримувати високий бойовий дух українських сил. Їм потрібно бачити світло в кінці тунелю, їм потрібно бачити і відчувати мотивацію".

"Вони також повинні відчувати, що одного разу їх приймуть у нашій родині (НАТО - УНІАН), і ми можемо дати їм таку впевненість, просто сказавши: "Як тільки війна закінчиться, ми почнемо процес возз'єднання". Це те, що вони хотіли б почути. І це те, що я хотів би, щоб вони почули", - підкреслив Павел.

На запитання, чи відображає ця думка консенсус союзників, чеський президент відповів: "Я бачив деякі застереження з кількох країн, навіть до недавнього часу. Подивимося, що з'явиться у ці два дні".

Контрнаступ ЗСУ - головне

Наступальна операція ЗСУ триває вже другий місяць. У перші тижні українські сили звільнили одразу 8 населених пунктів на стику Донецької та Запорізької областей, що коштувало самим захисникам втрат у техніці та солдатах.

Західні експерти, спираючись на досвід ЗСУ у Харківській операції та деокупації Херсона, не задоволені темпами нинішнього контрнаступу, а деякі чекають головного удару ЗСУ вже восени.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, своєю чергою, закликав не робити з війни в Україні "шоу", а краще допомогти зброєю. Зокрема, він прямо сказав, що для прикриття сухопутних військ ЗСУ потребують негайних поставок F-16, з чим Захід, як і у випадку з далекобійною зброєю, зволікає.

Окремо зазначалося, що просуванню українських військ заважає як добре укріплена мережа оборонних рубежів росіян, так і недолік у кількості самої зброї.

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